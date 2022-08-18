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США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Ракети здатні знищувати російські контрбатарейні радари, які відстежують траєкторію польоту снарядів
фото: businessinsider.com

ЗСУ вже успішно застосовують американські ракети на фронті 

Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії. Про це пише Business Insider.

Ракети здатні створити проблеми для російських радарів ППО. Пентагон підтвердив їх передачу вже після того, як українські військові завдали ударів по окупантам, а російські блогери заявили про виявлення фрагментів цих ракет.

Свого часу американська авіація застосовувала ці ракети для придушення завдань ППО ворога у Лівії, Іраку й Югославії. Також ракети використовують ще 15 країн світу.

AGM-88 HARM є удосконаленою версією AGM-45 Shrike. Під час розробки було усунено недоліки щодо дальності й наведення на обмежене число радіолокаційних частот. Снаряд здатний покрити широкий діапазон частот й зберегти місце розташування передавача радара. Діапазон ракети є більшою ніж у багатьох зенітних гармат.

AGM-88 HARM:

  • ракети здатні знищувати російські контрбатарейні радари, які відстежують траєкторію польоту снарядів й визначають гаубиці або ж ракетні установки, які їх випустили;
  • це, зі свого боку, також допоможе захистити наших артилеристів.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували за минулу до 200 окупантів та один літак. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.

Теги: США ЗСУ війна військова техніка Пентагон ракета окупація

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