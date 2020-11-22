«Таким компаніям медалі треба давати». Гетманцев прокоментував скандал з турфірмою своєї матері

«Слуга народу» не забажав детально коментувати скандал з сімейним бізнесом, бо має конфлікт інтересів

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував скандал, де головна редакторка Travel Professional Magazine, що належить турфірмі Travel Professional Group, яка у свою чергу належить вашій родині, скаржилась на невиплату зарплат впродовж пів року, а ті гроші, що сплачувалися раніше, були у конвертах.

В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев зазначив, що півтора року не займається бізнесом взагалі та розповів подробиці історії.

«Мама є співвласницею цієї туристичної кампанії. Я навіть не знаю, чи вона в ній отримувала зарплату, чи ні. Я переконаний в тому, що люди отримують заробітну плату, відповідно до законодавства. Якщо у цієї редакторки є будь-які претензії, будь ласка, є суд, є інспекція з праці – нехай звертається. Для мене очевидно, що там є особистий конфлікт, є дуже багато емоцій і є спроби прив’язати хоч якось мене, хоча я до цієї історії маю відношення тільки через свої родинні стосунки. Але, судячи з цих дописів у соцмережах, компанія Travel Professional Group, взагалі-то виплачує заробітну плату на туристичному ринку, який лежить мертво у період коронакризи, не звільняє людей і утримує всіх їх, вочевидь маючи із цього всього лише збитки. Я вважаю, що таким компаніям треба видавати медалі», – зазначив політик.

Крім того, Гетманцев відмовився далі коментувати історію через конфлікт інтересів.

«Це компанія, яка належить моїй матері. Я навіть не можу із депутатським зверненням звернутися. Але я вас можу запевнити, що жодного стосунку до цього не маю. Якщо говорити про моє минуле життя, до парламенту, то я дійсно був непоганим податковим юристом, і повірте – всі мої клієнти в повній мірі виконували податкове законодавство, хоча іноді використовували на свою користь прогалини в ньому. Ті прогалини, які ми зараз усуваємо спільними зусиллями», – зазначив депутат.