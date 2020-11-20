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    Події в Україні

    Гетманцев пояснив, чому коронавірусний фонд більше не потрібен

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    Гетманцев зазначив, що коронавірусний фонд був одноразовою історією - Гетманцев пояснив, чому коронавірусний фонд більше не потрібен
    Гетманцев зазначив, що коронавірусний фонд був одноразовою історією

    Голова фінансового комітету парламенту назвав суму, передбачену у проєкті бюджету на пандемію

    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив долю коронавірусного фонду у наступному бюджеті.

    В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев пояснив видатки на протидію коронавірусу (близько 20 млрд) розподілені між іншими статтями, додавши, що фонд був одноразовою історією.

    «Так, ми ж не знали у 2019-му, коли затверджували бюджет, про цей виклик. В квітні ми створили фонд у бюджеті. На підставі розрахунків від МОЗ, від Мінфіну, вони подали таку цифру, ми погодилися, і далі кошти почали розподілятися. Ми отримали виклик, на який не було відповіді, тому і було створено фонд. У наступному бюджеті він непотрібний, бо ми вже заздалегідь розподілили ці гроші між різними видатками», – зазначив політик.

    Нагадаємо, що Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів.

    Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

    Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

    Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.

    Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

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    Теги: Кабмін бюджет гроші Данило Гетманцев
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