Гетманцев пояснив, скільки євробляхери хочуть «поцупити» з бюджету

Депутат нагадав, що євробляхерам чотири рази давали можливість «відбілити» свої автівки

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував скандальний законопроєкт здешевлення розмитнення та низки пільг для євробляхерів.

В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев розповів можливі компроміси та альтернативні проєкти.

«Рік тому, ще за Кабміну Олексія Гончарука, я зустрічався з їхнім головою Олегом Ярошевичем, потисли руки і дійшли згоди, що цей законопроєкт про розмитнення автомобілів впливає на бюджет, тому повинен бути погоджений з Мінфіном. Який варіант він погодить з Мінфіном, з Кабміном, той без жодних зволікань ми виносимо на комітет, рекомендуємо залу, лобіюємо цю ініціативу. Він пішов до Кабміну про щось домовлятися і, як я зараз розумію, ні з Гончаруком, ні зі Шмигалем ні про що не домовився. Законопроєкт, який вони вимагають прийняти у Верховній Раді, мінусує 8 млрд з бюджету. І це у країні, де наразі не все добре з грошима. Тому євробляхери вирішили піти іншим шляхом: внесли законопроєкт в Раду і через вулицю стали тиснути на депутатів», – зазначив політик.

Крім того, Гетманцев пояснив, чому не може проголосувати за законопроєкт, який розриває бюджет.

«Я можу винести його на комітет, що і було зроблено. Якщо ви подивитеся запис розгляду на комітеті, то побачите, що підтримки немає. Була пропозиція від депутата Мар’яна Заблоцького створити робочу групу, залучити Кабмін і доопрацювати документ. Мого заступника Олександра Ковальчука призначили головою цієї робочої групи. От все, що вони там розроблять за погодженням з Кабміном, ми все підтримаємо. Водночас, давайте будемо чесними, чотири рази євробляхерам давали можливість «відбілити» свої автівки. Це призводило до того, що держава знімала штрафи на якийсь період, у цей час завозилися нові партії цих автомобілів в Україну, і ця історія нескінченна – це бізнес. Давайте називати речі своїми іменами», – наголосив парламентарій.

Нагадаємо, в кінці жовтня петиція, у якій президента просять виконати передвиборчу обіцянку і прийняти закон про доступне розмитнення автомобілів на європейській реєстрації, набрала понад 25 тис. голосів. Це означає, що глава держави повинен її розглянути і належним чином відреагувати.

Як відомо, сьогодні біля Верховної Ради України відбувається акція власників автомобілів на європейській реєстрації, які вимагають доступного розмитнення, та підприємців, що виступають за зменшення податків та лібералізацію податкового законодавства.

Також, економісти пояснили, чому віковий акциз на «євробляхи» потрібно скасувати.

Крім того, уряд дозволив штрафувати «євробляхерів» під час зупинки.