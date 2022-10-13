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Нідерланди виділять Україні 70 млн євро: на що підуть кошти

Альона Боженко
glavcom.ua
Нідерланди виділять Україні 70 млн євро: на що підуть кошти
Нідерланди виділять Україні кошти на ремонт систем опалення
фото ілюстративне

Гроші будуть виділені через фонд Світового банку

Нідерланди оголосили про виділення 70 млн євро для ремонту систем опалення, водопроводів та будинків в Україні. Про це повідомив міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер у Twitter.

Так, сума буде виділена через фонд Світового банку, що був спеціально створений для проходження Україною зимового сезону.

«З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку, що я вже надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими», – написала вона.

Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили реакції світу на дії російський окупантів.

Також раніше Нідерланди підтримають заборону на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу.

Додамо, що Нідерланди з квітня не видають туристичних віз росіянам. Це пов'язано із відсутністю персоналу для опрацювання заяв на отримання візи. Співробітники були оголошені Москвою персонами нон грата після аналогічного рішення Нідерландів.

Теги: міністр Нідерланди опалення ремонт Україна президент

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