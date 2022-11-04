Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб
Протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів по Україні
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари

Триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, такі дії можливі і з території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;
  • на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;
  • на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією 18 російських загарбників знищено та двоє – поранено.

Також 2 листопада у районі міста Енергодар Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

3 листопада у місті Мелітополь було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

За наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області, противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру. Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Теги: війна ЗСУ росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ розповіли про ситуація на Бахмутському напрямку
ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 12:12
ЗСУ пояснили, чому РФ прагне захопити Бахмут та Соледар
Чому Росія прагне захопити Бахмут та Соледар: роз'яснення ЗСУ
Сьогодні, 11:40
«Відчувається, що до ворога прибуло поповнення» 
«Вороги воюють невміло, але постійно»: офіцер ЗСУ про ситуацію на Донецькому напрямку
Вчора, 19:05

Події в Україні

У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб
У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб
Військова допомога США: стало відомо, що увійде в пакет
Військова допомога США: стало відомо, що увійде в пакет
Рашисти гатили по Сумщині: снаряди влучили в житлові будинки (фото)
Рашисти гатили по Сумщині: снаряди влучили в житлові будинки (фото)
Резніков розповів, які системи ППО Україна отримає найближчим часом
Резніков розповів, які системи ППО Україна отримає найближчим часом
У частині регіонів України пролунала повітряна тривога
У частині регіонів України пролунала повітряна тривога
Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона
Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
183K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
64K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
61K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
54K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
26K
Ворог утричі збільшив інтенсивність бойових дій – тривожна заява Залужного

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту