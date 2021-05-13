Тепло, але місцями мокро. Прогноз погоди в Україні на сьогодні

У Києві 13 травня мінлива хмарність, без істотних опадів

Сьогодні вдень в західній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози

У четвер, 13 травня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, проте у низці областей дощитиме. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У прогнозі зазначається, що вночі на Закарпатті, в Карпатах, східних та північно-східних областях, вдень в західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.

За даними синоптиків, вітер сьогодні буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, на Закарпатті до 12° тепла; вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 19-24°.

У Києві 13 травня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

До слова, синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління