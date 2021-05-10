Синоптик попередила українців про чергове похолодання

У вівторок у Києві очікується ясна та суха погода

Незабаром до України прийде похолодання та дощі

Найближчої ночі температура повітря почне поступово підвищуватися, вночі очікується +5 +10 градусів. Проте незабаром до України прийде похолодання. Про на своїй сторінці у Telegram написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 11 травня у більшості областей України очікуються максимальні +17... +22 градуси.

«Прохолодніше буде в Криму, в Дніпрі з районами та в східних областях, +12+16 градусів. Завтра буде багато сонця і, відповідно, погода обіцяє бути сухою», – розповіла Діденко.

Натомість 11 травня циклон розташується на сході України. Він зумовить дощі та поривчастий вітер у східних областях, в Криму, на Полтавщині, Дніпропетровщині, захопить Сумську, Миколаївську області, частину Черкащини та Кропивницького з районами.

«Кияни! Завтра в столиці світитиме сонце, ніяких дощів, заморозків, протягом дня очікуються розкішні +20... +22 градуси!», – зазначила синоптик.

За її словами, вже у середу-четвер трохи похолодає, до +14... +16 градусів, а з п’ятниці вже потеплішає, але прийдуть дощі.

До слова, 10-11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї Карпат очікується значна снiголавинна небезпека