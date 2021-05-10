  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Синоптик попередила українців про чергове похолодання

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У вівторок у Києві очікується ясна та суха погода - Синоптик попередила українців про чергове похолодання
    У вівторок у Києві очікується ясна та суха погода
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Незабаром до України прийде похолодання та дощі

    Найближчої ночі температура повітря почне поступово підвищуватися, вночі очікується +5 +10 градусів. Проте незабаром до України прийде похолодання. Про на своїй сторінці у Telegram написала синоптик Наталка Діденко.

    За її словами, 11 травня у більшості областей України очікуються максимальні +17... +22 градуси.

    «Прохолодніше буде в Криму, в Дніпрі з районами та в східних областях, +12+16 градусів. Завтра буде багато сонця і, відповідно, погода обіцяє бути сухою», – розповіла Діденко.

    1620668273-7386

    Натомість 11 травня циклон розташується на сході України. Він зумовить дощі та поривчастий вітер у східних областях, в Криму, на Полтавщині, Дніпропетровщині, захопить Сумську, Миколаївську області, частину Черкащини та Кропивницького з районами.

    1620668274-3922

    «Кияни! Завтра в столиці світитиме сонце, ніяких дощів, заморозків, протягом дня очікуються розкішні +20... +22 градуси!», – зазначила синоптик.

    За її словами, вже у середу-четвер трохи похолодає, до +14... +16 градусів, а з п’ятниці вже потеплішає, але прийдуть дощі.

    До слова, 10-11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї Карпат очікується значна снiголавинна небезпека

    Теги: прогноз погоди Україна повітря вітер Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies