Українці залишаться без дешевих фруктів: аграрії розповіли, в чому проблема

Внаслідок весняних приморозків очікується неврожай

Повернення зимової погоди посеред травня неабияк здивувало і збентежило садівників, які тепер побоюються неврожаю. Про це повідомляється у огляді «Агроньюс».

«Зима теж була холодною цього року. Дуже багато змерзло всього. Вони ледь-ледь намагаються відійти – і знову заморозки», – розповідає садівник Олександр Колодяжний.

Олександр вже 15 років займається садівництвом. Весна для нього – час для роботи в саду. Плоди, що вирощує, чоловік не продає. Жартує, що родина в нього велика, тож врожай є кому їсти. Та цьогоріч Олександр побоюється, що фрукти через негоду не вродять.

«Зараз проблема навіть знайти бджолу. Воно не запилюється бджолами. Тому із врожаєм будуть проблеми, навіть якщо потеплішає», – додає Олександр.

Окраса саду Олександра – екзотичні дерева. Вони до перепаду температури неабияк примхливі.

«Он у мене мигдаль зростає. Вже другий рік квітне, і другий рік через наші погодні умови я не бачу, що там щось дозріває», – пояснює садівник.

Та на холодну весну скаржаться і аграрії.

«В цьому році склалися якісь унікальні погодні умови, які певною мірою затримали у нас посівну кампанію. Чому? Тому що не було тих ефективних температур, які потрібні, для того, щоб нормально рослина зійшла», – наголосив доктор сільскогосподарських наук Віктор Вергунов.

Та експерти заспокоюють, що великої біди для врожаю погода не наробила. Попри те, що квітневі заморозки вдарили по посівах, а ґрунт недостатньо зволожений, Українська зернова асоціація прогнозує цьогоріч чи не найкращий врожай за всю історію України.

Утім тепло в Україну прийде вже з наступного тижня.

«Найближчі перспективи весняної погоди до середини травня будуть ось такими мінливими і утримуватимуться. Тобто поки що немає такого стабільного тепла або спеки навіть. Помірне тепло, вночі, ну звичайно, трошки прохолодніше», – пояснює синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Низькі температури й дощі зашкодили раннім кісточковим і ягодам. Тож чекати цьогоріч дешевих черешень чи полуниці не варто.

Як повідомлялося раніше, у гірському селі Верхній Яловець на Буковині 9 травня зафіксували майже -10°С морозу.

Раніше «Главком» писав, що на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

«Незалежно від ситуації на світовому ринку з ціною пшениці хліб в Україні дорожчає щомісяця на 1-1,5%. І якщо на даний момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5% », – повідомив економіст.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.