Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

Наприкінці тижня місцями температура повітря може піднятись до +30°

Із заходу до України наблизиться циклон Kai та принесе опади. Але вже наприкінці тижня у країні почнеться потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Він (циклон) ніби не дуже масштабний, але дощів в Карпатах поналиває завтра», – написала вона.

Дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Ввечері опади також очікуються на Вінниччині та Житомирщині.

Потеплішає у східних областях – там, а також на півдні та на Дніпропетровщині очікується +19°...+22°. На решті території України протягом дня +15°...+19°.

Вітер південних напрямків стихне завтра на сході, проте посилиться в західних та північних областях України.

У Києві 13 травня суттєві опади - не очікуються. Температура повітря вдень сягатиме +15°...+18°.

«Далі ще теплішатиме, але не без дощів. На сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30°. Перезимували!» – підсумувала Діденко.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 11 травня у більшості областей України збережеться суха погода, температура повітря становитиме від 3° вночі до 23° вдень.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східній частині вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.

У Києві сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень близько 20°.