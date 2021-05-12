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    Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

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    Впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 - Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління
    Впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30
    Фото: Главком

    Наприкінці тижня місцями температура повітря може піднятись до +30°

    Із заходу до України наблизиться циклон Kai та принесе опади. Але вже наприкінці тижня у країні почнеться потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Він (циклон) ніби не дуже масштабний, але дощів в Карпатах поналиває завтра», – написала вона.

    Дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Ввечері опади також очікуються на Вінниччині та Житомирщині.

    Потеплішає у східних областях – там, а також на півдні та на Дніпропетровщині очікується +19°...+22°. На решті території України протягом дня +15°...+19°.

    Вітер південних напрямків стихне завтра на сході, проте посилиться в західних та північних областях України.

    У Києві 13 травня суттєві опади - не очікуються. Температура повітря вдень сягатиме +15°...+18°.

    «Далі ще теплішатиме, але не без дощів. На сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30°. Перезимували!» – підсумувала Діденко.

    Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 11 травня у більшості областей України збережеться суха погода, температура повітря становитиме від 3° вночі до 23° вдень.

    Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східній частині вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.

    У Києві сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень близько 20°.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко літо
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