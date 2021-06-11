Під Харковом негода вимила асфальт (фото, відео)

Дороги після дощу на Харківщині перетворилися на бурхливі гірські річки

Одна з вулиць у місті Ізюм, що на Харківщині, перетворилася на бурливу річку після дощу

Харків постраждав від руйнівних дощів, які не перший день випробовують на міцність південні та східні регіони України. Очевидці активно публікують фото та відео негоди.

Одна з вулиць у місті Ізюм, що на Харківщині, перетворилася на бурливу річку після проливного дощу. «Ось чим сьогодні закінчився звичайний літній дощик в Ізюмі», — йдеться в повідомленні.

На кадрах із відео можна побачити, що бурхливий потік води мчить вниз по дорозі, змиваючи все на своєму шляху. Після такої негоди з дороги разом із водою зійшов і асфальт. Інцидент трапився в провулку Олександрівському.

Як повідомляють місцеві жителі, аналогічна ситуація спостерігається й на вулиці Покровській.

Додамо, що внаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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