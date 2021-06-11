Нищівні зливи, затоплені будинки, град: в Україні вирує негода (відео)

Деякі міста засипало величезним градом, дощі затопили автівки та будинки

Протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки й дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

Дніпро

Зливи у місті почалися ще з 4 червня. У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

У вівторок, 8 червня, у різних ділянках міста пройшла сильна злива з грозами, місцями – з градом.

Крім того, у районі вулиці космічної жителі Дніпра бачили смерч. Відео публікували в соцмережах.

Також на Дніпропетровщині в дівчину ледь не влучила блискавка.

Крім того, через дощі, які тривають у місті вже близько 10 днів, затоплені двори й будинки. Рятувальники продовжують відкачувати воду.

Станом на ранок 11 червня, залишилися підтопленими 54 дворів і сім житлових будинків.

Харків

У Харкові у вівторок дощ із градом пройшов на Олексіївці, ХТЗ, проспекті Гагаріна, Одеській та в інших районах міста. Злива супроводжувалася сильним вітром. Град випав розміром із перепелине яйце.

Вулицями «плавали» машини. А мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7 в соціальних мережах опублікували відео затопленого під’їзду.

Вирувало також і 9 червня. На місто налетіла потужна злива і град.

Не обійшлося без курйозів: під час сильної зливи комунальники продовжували укладати асфальт під проливним дощем.

Чернівці

У місті 9 червня була злива з градом, яка понівечила автомобілі. Потужна злива з градом перевірила на міць дах гіпермаркету. На Буковині випав град розміром із перепелине яйце.

Міська дитяча клінічна лікарня в Чернівцях також постраждала. Під час потужної грозової зливи, розряд блискавки влучив у шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні і пошкодив її черепичне покриття.

Полтавщина

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

Сильна злива на Полтавщині 10 червня спричинила значні руйнування: зокрема, був заблокований рух транспортних засобів.

Одеса

У неділю 6 червня Одесу сильно пошматував град. У багатьох регіонах пройшли дощі та грози. В Одесі потоки води затопили дороги, а землю щедро вкрив град.

А 10 червня сильна злива затопила шість дворів в центрі села Пиріжна Кодимської громади.

Ситуація в Україні

Станом на ранок 11 червня, без електрики залишилися 47 населених пунктів у шести областях, а саме: Житомирська – 18, Сумська – 7, Вінницька – 6, Запорізька – 6, Київська – 6 та Луганська – 4.

Синоптики на найближчі дні також прогнозують дощі з грозами. З понеділка ситуація може покращитися й дощі почнуть відступати.

Нагадаємо, в Україні в п’ятницю 11 червня утримаються дощі. По всій країні вони будуть супроводжуватися грозами.