Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї, – розвідка

Розвідка вважає, що це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства

Теракт в Оленівці був спецоперацією Російської Федерації проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Про це повідомив представник Генерального управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

«Власне, від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі», – наголосив Юсов.

Він зауважив, що по сьогоднішній день ані представники Червоного Хреста, ані інші незалежні представники світової спільноти досі не допущені до Оленівки, щоб на власні очі побачити, що там відбулося і розпочати незалежне розслідування.

«Це є свідченням того, що є що приховувати. Але правда все одно переможе, і, безумовно, розслідування по винних в Оленівці буде доведено до кінця, винні будуть покарані», – підкреслив Юсов.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.