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ООН запустить місію, яка займеться пошуком фактів теракту в Оленівці

Альона Боженко
Сьогодні, 22:09 glavcom.ua
ООН запустить місію, яка займеться пошуком фактів теракту в Оленівці
ООН долучиться до розслідування теракту в Оленівці
фото із відкритих джерел

В результаті роботи місії встановлені факти будуть передані урядам України і РФ

ООН планує найближчим часом запустити місію, яка займеться "встановленням фактів" трагедії в Оленівці, де загинули близько півсотні українських військовополонених. Про це повідомив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час пресконференції, присвяченої третій доповіді Групи глобального реагування на продовольчу, енергетичну та фінансову кризи.

За словами Гутеріша, Росія та Україна вимагали розслідування теракту. Він додав, що технічне завдання для місії, для якої буде потрібна згода Росії та України, перебуває на стадії підготовки.

«Ми отримуємо запити від Російської Федерації і запити від України провести розслідування щодо подій (в Оленівці - ред.). Я вирішив, у відповідності зі своєю компетенцією і повноваженнями, почати місію з пошуку фактів. У мене немає повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів», – заявив Гутерріш.

Він також додав, що в результаті роботи місії встановлені факти будуть передані урядам України і РФ.

«Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про коло повноважень цієї місії. Ми шукаємо компетентних, незалежних людей... І ми сподіваємося мати всі можливості з обох сторін для доступу до всіх даних, необхідних для з'ясування правди про те, що трапилося. Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним», – підкреслив генсек ООН.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об'єкта, зроблені до та після трагедії.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю.

Теги: ООН війна в Україні війна окупанти вибух Оленівка

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