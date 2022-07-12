Терорист Гіркін влаштував істерику після підривів складів РФ у Новій Каховці

Знищено ще один склад ворога в Новій Каховці

Бойовик зазначив, що українські війська ефективно знищують склади боєприпасів окупантів

Терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін накинувся з критикою на військово-політичне керівництво країни після чергової атаки ЗСУ на російські склади в Херсонській області. Про це Гіркін написав у Telegram.

Бойовик зазначив, що українські війська ефективно знищують склади боєприпасів окупантів, водночас командування МО РФ нічого з цим не робить.

«Поки в Кремлі продовжують неквапливо жувати звичні соплі – шановні українські партнери діловито знищують все, до чого їм вдається дотягнутися за допомогою «Хаймерсів», «трьох сокир» і «Цезарів», які наше МО (в особі генерал-болтолога Конашенкова і його ясновельможного шефа-фанерногомаршала) «клацає як горішки». Українці послідовні у своїх першочергових інтересах», – написав терорист.

У пріоритеті ЗСУ – склади боєприпасів і російські системи ППО, вважає Гіркін: «Ось просто сьогодні ввечері – «підняли в повітря» черговий склад боєприпасів у Новій Каховці».

Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Нагадаємо, російські війська приречені на поразку у війні проти України, бо розкидалися своєю новою технікою у Африці та на Близькому Сході. Про це заявив російський бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь у захопленні Криму та війні на Донбасі 2014 року.

За словами Гіркіна, він роками спостерігав, як путінський режим озброював Сирію. «Усі танки Т-72 йшли до Сирії», – бідкається терорист.

Раніше Гіркін заявляв, що Росія програє в Україні через корумпованих чиновників – зокрема, він критикував Сергія Лаврова і Сергія Шойгу.