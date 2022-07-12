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    Політика

    Румунія розслідуватиме російські злочини проти людяності в Україні

    Поліцейський надає допомогу постраждалій жінці після обстрілу росіянами житлового кварталу в Краматорську, 7 липня 2022 - Румунія розслідуватиме російські злочини проти людяності в Україні
    Поліцейський надає допомогу постраждалій жінці після обстрілу росіянами житлового кварталу в Краматорську, 7 липня 2022
    фото: AP Photo/Nariman El-Mofty

    Кримінальне законодавство Румунії застосовується до злочинів, скоєних проти румунського громадянина іноземним громадянином поза межами території країни

    Румунська прокуратура заявила, що розпочинає розслідування ймовірних злочинів проти людяності, скоєних Росією під час війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Генпрокуратуру Румунії.

    Як зазначає видання, кримінальне законодавство Румунії застосовується до злочинів, скоєних проти румунського громадянина іноземним громадянином поза межами території країни, про що заявила Генеральна прокуратура країни.

    Розслідування, яке проводитиме військова прокуратура, також враховує наявність українців румунського громадянства.

    «Наслідки нападу особливо тяжкі, вони спричинили велику кількість смертей серед цивільного населення, зокрема дітей, а також поранення», – йдеться у заяві прокуратури.

    Також у прокуратурі нагадали, що війна змусила виїхати за кордон мільйони українців.

    «Через психологічну травму, викликану військовим нападом Російської Федерації, територію України залишили мільйони мирних жителів, які мають статус біженців, у тому числі на території Румунії», – повідомили в установі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Румунія розслідуватиме російські злочини проти людяності в Україні