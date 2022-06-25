Терорист Гіркін визнав, що Путін програв війну (відео)

Бойовик розказав, через кого РФ програє

Екскомандир незаконних збройних формувань на Донбасі терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав російських чиновників «жуликами і ворами» і порівняв декого з них із раковою пухлиною.

«Російське чиновництво прогнило наскрізь. Без зміни його ми не виграємо війну, скільки б не билися. Поки Шойгу, Лавров і Пєсков – ця чудова компанія – перебувають на верхівках влади», – сказав Гіркін.

Також терорист порадив «вирізати пухлину» з владної верхівки РФ.

А ще він поскаржився, що «економіку перетворили на сировинний придаток Заходу».

Нагадаємо, нещодавно терорист Гіркін поглумився з російського генерала, який отримав нове звання.

Раніше терорист Гіркін визнав: Росія за 8 років перетворила квітучий Донбас у «заповідник лайна».

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