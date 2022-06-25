  1. Головна
  2. Відео
  3. Терорист Гіркін визнав, що Путін програв війну (відео)
рус
    Відео

    Терорист Гіркін визнав, що Путін програв війну (відео)

    &laquo;Російське чиновництво прогнило наскрізь&raquo; - Терорист Гіркін визнав, що Путін програв війну (відео)
    «Російське чиновництво прогнило наскрізь»
    фото з відкритих джерел

    Бойовик розказав, через кого РФ програє

    Екскомандир незаконних збройних формувань на Донбасі терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав російських чиновників «жуликами і ворами» і порівняв декого з них із раковою пухлиною.

    «Російське чиновництво прогнило наскрізь. Без зміни його ми не виграємо війну, скільки б не билися. Поки Шойгу, Лавров і Пєсков – ця чудова компанія – перебувають на верхівках влади», – сказав Гіркін.

    Також терорист порадив «вирізати пухлину» з владної верхівки РФ.

    А ще він поскаржився, що «економіку перетворили на сировинний придаток Заходу».

    Нагадаємо, нещодавно терорист Гіркін поглумився з російського генерала, який отримав нове звання.

    Раніше терорист Гіркін визнав: Росія за 8 років перетворила квітучий Донбас у «заповідник лайна».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна путін Ігор Стрєлков Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Терорист Гіркін визнав, що Путін програв війну (відео)