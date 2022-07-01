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    Політика

    Путін програє війну. Терорист Гіркін назвав головну помилку диктатора (відео)

    Ігор Гіркін (ліворуч) розкритикував участь Росії у сирійській війні, заявивши, що вона є причиною нинішньої поразки в Україні - Путін програє війну. Терорист Гіркін назвав головну помилку диктатора (відео)
    Ігор Гіркін (ліворуч) розкритикував участь Росії у сирійській війні, заявивши, що вона є причиною нинішньої поразки в Україні
    фото: скріншот

    Росія озброїла сучасною технікою Сирію, а сама воює на старих танках

    Російські війська приречені на поразку у війні проти України, бо розкидалися своєю новою технікою у Африці та на Близькому Сході. Про це російський бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь у захопленні Криму та війні на Донбасі 2014 року, заявив на своєму Telegram-каналі.

    За словами Гіркіна, він роками спостерігав, як путінський режим озброював Сирію. «Усі танки Т-72 йшли до Сирії», – бідкається терорист.

    Крім того, у Сирії, за словами Стрєлкова, загинув цвіт російської армії, «найкращі солдати і офіцери», тож сам Гіркін постійно висловлювався проти» сирійської авантюри».

    «Я говорив про те, що техніка, яку туди відвезли, ще знадобиться тут. Але в Сирії та Лівії вона, мабуть, була потрібніша», – іронічно прокоментував дії російської влади терорист, який 2014 року захоплював Слов’янськ.

    «А тепер наші солдати і офіцери, наші російські люди будуть гинути, бо будуть воювати на Т-62, які не мають активного захисту», – журиться Стрєлков.

    Він визнав, що Росія почне програвати Україні, бо у ЗСУ уже мобілізовано більше людей, ніж має окупант, скоро українська армія отримає нову техніку, створить нові сильні підрозділи. «Закон великих чисел – число б’є кількість – завжди працює на війн», – пояснив Гіркін.

    Терорист зазначив, що Україна уже має перевагу у багатьох аспектах, зокрема, зв’язку. А козирі ЗСУ у живій силі та сучасній західній техніці нівелюють усі російські здобутки.

    «Це непрофесіоналізм, саботаж чи ідіотизм?» – так відреагував на дії російського керівництва Ігор Гіркін.

    Нагадаємо, раніше Гіркін заявляв, що Росія програє в Україні через корумпованих чиновників – зокрема, він критикував Сергія Лаврова і Сергія Шойгу.

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    Теги: росія Сирія війна Ігор Стрєлков Україна Лівія окупація #stoprussia
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    Путін програє війну. Терорист Гіркін назвав головну помилку диктатора (відео)