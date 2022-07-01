Путін програє війну. Терорист Гіркін назвав головну помилку диктатора (відео)

Ігор Гіркін (ліворуч) розкритикував участь Росії у сирійській війні, заявивши, що вона є причиною нинішньої поразки в Україні

Росія озброїла сучасною технікою Сирію, а сама воює на старих танках

Російські війська приречені на поразку у війні проти України, бо розкидалися своєю новою технікою у Африці та на Близькому Сході. Про це російський бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь у захопленні Криму та війні на Донбасі 2014 року, заявив на своєму Telegram-каналі.

За словами Гіркіна, він роками спостерігав, як путінський режим озброював Сирію. «Усі танки Т-72 йшли до Сирії», – бідкається терорист.

Крім того, у Сирії, за словами Стрєлкова, загинув цвіт російської армії, «найкращі солдати і офіцери», тож сам Гіркін постійно висловлювався проти» сирійської авантюри».

«Я говорив про те, що техніка, яку туди відвезли, ще знадобиться тут. Але в Сирії та Лівії вона, мабуть, була потрібніша», – іронічно прокоментував дії російської влади терорист, який 2014 року захоплював Слов’янськ.

«А тепер наші солдати і офіцери, наші російські люди будуть гинути, бо будуть воювати на Т-62, які не мають активного захисту», – журиться Стрєлков.

Він визнав, що Росія почне програвати Україні, бо у ЗСУ уже мобілізовано більше людей, ніж має окупант, скоро українська армія отримає нову техніку, створить нові сильні підрозділи. «Закон великих чисел – число б’є кількість – завжди працює на війн», – пояснив Гіркін.

Терорист зазначив, що Україна уже має перевагу у багатьох аспектах, зокрема, зв’язку. А козирі ЗСУ у живій силі та сучасній західній техніці нівелюють усі російські здобутки.

«Це непрофесіоналізм, саботаж чи ідіотизм?» – так відреагував на дії російського керівництва Ігор Гіркін.

Нагадаємо, раніше Гіркін заявляв, що Росія програє в Україні через корумпованих чиновників – зокрема, він критикував Сергія Лаврова і Сергія Шойгу.