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  4. Радник Єрмака назвав ключову відмінність військових стратегій Росії та України
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    Політика

    Радник Єрмака назвав ключову відмінність військових стратегій Росії та України

    Подоляк назвав ключову відмінність військових стратегій Росії та України - Радник Єрмака назвав ключову відмінність військових стратегій Росії та України
    Подоляк назвав ключову відмінність військових стратегій Росії та України
    фото з відкритих джерел

    Росію чекає єдиний можливий результат, зазначив Подоляк

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атаки росіян спрямовані на мирне населення України, в той час як ЗСУ воюють тільки проти солдатів РФ. Про це Подоляк написав у Twitter.

    «Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади і командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали і мирних людей в Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення», – заявив Подоляк.

    Він підкреслив, що Росію чекає єдиний можливий результат, оскільки «хто з мечем прийде, той від меча і загине».

    Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у війні починається переломний момент.

    Подоляк зазначив, що упродовж останнього тижня українські військові знищили 16 позицій, де розміщувалися російські казарми та склади з боєприпасами.

    Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів про своє бачення трьох сценаріїв закінчення війни, у кожному з яких Росія програє.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна населення окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Радник Єрмака назвав ключову відмінність військових стратегій Росії та України