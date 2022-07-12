Радник Єрмака назвав ключову відмінність військових стратегій Росії та України

Росію чекає єдиний можливий результат, зазначив Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атаки росіян спрямовані на мирне населення України, в той час як ЗСУ воюють тільки проти солдатів РФ. Про це Подоляк написав у Twitter.

«Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади і командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали і мирних людей в Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення», – заявив Подоляк.

Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади та командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали та мирних людей у Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення. Але хто з мечем прийде, від нього й загине. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 11, 2022

Він підкреслив, що Росію чекає єдиний можливий результат, оскільки «хто з мечем прийде, той від меча і загине».

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у війні починається переломний момент.

Подоляк зазначив, що упродовж останнього тижня українські військові знищили 16 позицій, де розміщувалися російські казарми та склади з боєприпасами.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів про своє бачення трьох сценаріїв закінчення війни, у кожному з яких Росія програє.