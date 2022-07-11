У Новій Каховці знищено ще один склад зброї окупантів (відео)

Склад окупантів в цьому населеному пункті знищено вчетверте

У тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«На ніч. Красиве. Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми кажемо, маріупольці – евакуюйтесь, то це аби мешканці поруч зі складами БК не потрапили під такий салют. Бо відплата вже поруч», – написав Андрющенко.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про вибухи на російських складах боєприпасів.

Також у Мережі публікують фото та відео потужних вибухів у Новій Каховці.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань також підтвердив атаку по Новій Каховці.

«У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали, і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… Бо це ж означає, що ЗСУ близько. Проте новокаховчани, прохання бережіть себе і не підходьте близько до місця детонації. Тримайтесь! Хоча русня знову скаже, що то лише «бавовна», – зазначив він.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Херсоні вчора, 10 липня, пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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