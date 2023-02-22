Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пригожин в істериці: «вагнерівці» масово гинуть через нестачу боєприпасів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пригожин в істериці: «вагнерівці» масово гинуть через нестачу боєприпасів
Через конфлікти топпосадовців РФ окупанти масово гинуть на фронті
фото: з відкритих джерел

Конфлікт між Пригожиним та керівництвом Міністерства оборони РФ набирає обертів

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин продовжує істерити через перекриття постачання найманцям боєприпасів через конфлікт між ним та військовим керівництвом Росії. Його пресслужба опублікувала фото з горою трупів найманців, зазначивши, що це лише частина «вагнерівців», які загинули під Бахмутом за один день.

Пригожин в істериці: «вагнерівці» масово гинуть через нестачу боєприпасів фото 1

«Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 година ранку 22 лютого. Жодних кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод. Їх мало бути в 5 разів менше», – зазначив він в інтерв'ю російському пропагандисту.

Пригожин знову взявся розповідати, що фактично єдиним боєздатним підрозділом РФ на фронті є збіговисько зеків та відморозків, з яких складається ПВК «Вагнер». Саме цим Пригожин пояснює «снарядну блокаду», оголошену російським Міноборони «приватній армії», що перебуває поза законодавчим полем Росії.

«ПВК «Вагнер» немовби не існує. Раніше нам видавалися боєприпаси формально, на деякі військові підрозділи, які нібито замість нас беруть Бахмут. Але оскільки там нікого немає, і про це стало широко відомо. Був скандал після взяття Соледара, де було сказано, що, на жаль, нікого зі збройних сил там не було. Була спроба розповідати, що там бігали десантники, а після цього десантники самі чесно сказали: навіщо ви нас обманюєте? Навіщо ви народ обманюєте? Це зробили ПВК «Вагнер». Нас нібито не існує. Тому нам боєприпасів не дають взагалі. Боєприпаси видаються на якесь міфічне угруповання», – істерить Пригожин.

Далі Пригожин показав заявку на Генштаб Росії з необхідним обсягом витрат боєприпасів на день та на 10 діб.

Пригожин в істериці: «вагнерівці» масово гинуть через нестачу боєприпасів фото 2

Він спеціально приховав назву снарядів. Написане від руки, за його словами, це фактично видана кількість боєприпасів на 10 днів. За однією з позицій «вагнерівці» отримали снарядів у 40 разів менше, ніж просили. Тому «вагнерівці» бігають іншими військовими частинами окупантів і випрошують для себе боєприпаси.

Пригожин додав, що його найманці не вийдуть з Бахмута, поки «всі не закінчаться», а потім автомати візьмуть Шойгу та Герасимов.

Нагадаємо, що нещодавно Євген Пригожин розповів про проблеми з постачанням боєприпасів. Зі слів Пригожина, йому натякнули на необхідність перед кимось вибачитися, щоб спростити процедуру отримання боєприпасів «вагнерівцями».

До слова, Пригожин та інші представники ПВК не отримували запрошення на виступ президента РФ Володимира Путіна зі зверненням до Федеральних зборів. 

Читайте також: «Чума», якої бояться Путін та Пригожин
Теги: ПВК Вагнера конфлікт Бахмут боєприпаси скандал військові путін Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путні брязкає ядерною зброєю
Ядерна риторика Кремля – політичний блеф: Захід єдиний у підтримці України
19 лютого, 14:05
ППО «Панцир-С1» був розміщений поблизу Валдая кілька тижнів тому
У Путіна з’явилася персональна ППО
23 сiчня, 12:14
Ідуть важкі бої: Маляр заявила про тиск ворога під Бахмутом і Вугледаром
Ідуть важкі бої: Маляр заявила про тиск ворога під Бахмутом і Вугледаром
26 сiчня, 01:57
Союзники України передадуть на потреби нашої армії 321 важкий танк
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
30 сiчня, 06:41
Ground Launched Small Diameter Bomb
США дадуть ракети більшої дальності, а Норвегія допоможе грошима: головне за ніч
1 лютого, 07:30
Подоляк наголошує, що міжнародні партнери мають прийняти три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності.
Банкова вказала на три ключові рішення для відновлення стабільності у світі
12 лютого, 17:36
Українська військова розвідка використовує всі засоби, дозволені законом
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Російська авіація, як і раніше, значно відстає і стримується високою загрозою з боку української ППО
Британська розвідка назвала кількість бойових літаків РФ
16 лютого, 09:54
Байден звернеться до Путіна і росіян у річницю вторгнення
Байден звернеться до Путіна і росіян у річницю вторгнення
18 лютого, 20:58

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9643
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8153
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7138
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6978
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6758
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту