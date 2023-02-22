Пригожин в істериці: «вагнерівці» масово гинуть через нестачу боєприпасів

Конфлікт між Пригожиним та керівництвом Міністерства оборони РФ набирає обертів

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин продовжує істерити через перекриття постачання найманцям боєприпасів через конфлікт між ним та військовим керівництвом Росії. Його пресслужба опублікувала фото з горою трупів найманців, зазначивши, що це лише частина «вагнерівців», які загинули під Бахмутом за один день.

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«Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 година ранку 22 лютого. Жодних кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод. Їх мало бути в 5 разів менше», – зазначив він в інтерв'ю російському пропагандисту.

Пригожин знову взявся розповідати, що фактично єдиним боєздатним підрозділом РФ на фронті є збіговисько зеків та відморозків, з яких складається ПВК «Вагнер». Саме цим Пригожин пояснює «снарядну блокаду», оголошену російським Міноборони «приватній армії», що перебуває поза законодавчим полем Росії.

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«ПВК «Вагнер» немовби не існує. Раніше нам видавалися боєприпаси формально, на деякі військові підрозділи, які нібито замість нас беруть Бахмут. Але оскільки там нікого немає, і про це стало широко відомо. Був скандал після взяття Соледара, де було сказано, що, на жаль, нікого зі збройних сил там не було. Була спроба розповідати, що там бігали десантники, а після цього десантники самі чесно сказали: навіщо ви нас обманюєте? Навіщо ви народ обманюєте? Це зробили ПВК «Вагнер». Нас нібито не існує. Тому нам боєприпасів не дають взагалі. Боєприпаси видаються на якесь міфічне угруповання», – істерить Пригожин.

Далі Пригожин показав заявку на Генштаб Росії з необхідним обсягом витрат боєприпасів на день та на 10 діб.

Він спеціально приховав назву снарядів. Написане від руки, за його словами, це фактично видана кількість боєприпасів на 10 днів. За однією з позицій «вагнерівці» отримали снарядів у 40 разів менше, ніж просили. Тому «вагнерівці» бігають іншими військовими частинами окупантів і випрошують для себе боєприпаси.

Пригожин додав, що його найманці не вийдуть з Бахмута, поки «всі не закінчаться», а потім автомати візьмуть Шойгу та Герасимов.

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Нагадаємо, що нещодавно Євген Пригожин розповів про проблеми з постачанням боєприпасів. Зі слів Пригожина, йому натякнули на необхідність перед кимось вибачитися, щоб спростити процедуру отримання боєприпасів «вагнерівцями».

До слова, Пригожин та інші представники ПВК не отримували запрошення на виступ президента РФ Володимира Путіна зі зверненням до Федеральних зборів.