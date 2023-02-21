Протези окупантам, ядерний шантаж, джин у пляшці. Що Путін сказав у посланні

Путін висловився і про Україну і про війну, і про європейські санкції

Члени федеральних зборів відверто нудьгували в залі, адже незмінний очільник Росії говорив традиційні пропагандистські меседжі

Сьогодні, 21 лютого, президент Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.

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У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також взявся до нового ядерного шантажу.

Про причини війни

Глава держави-терориста вкотре пояснив початок повномасштабної війни в Україні бажанням нібито захистити Росію та ліквідувати нацистські погрози. За словами президента РФ, Донбас та інші окуповані території України – це «історичні землі Росії». Путін заявив, що жителі республік Донбасу нібито вірили та чекали, що Росія прийде їм на допомогу.

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«Рік тому задля захисту людей на історичних землях було ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції. Ми крок за кроком вирішуватимемо завдання, що стоять перед нами. Донбас із 2014 року боровся і не здавався. Вірив та чекав, що Росія прийде на допомогу», – Путін вкотре свої стандартні повторив пропагандистські тези.

Про те, з ким же воює Росія

«Ми не воюємо з народом України, сам народ України став заручником київського режиму і його західних хазяїв, котрі фактично окупували цю країну», – каже диктатор, замовчавши той факт, що саме російські окупанти вбили понад 460 дітей в Україні.

Про санкції ЄС щодо Росії

За словами Путіна, Захід розгорнув проти Росії як військовий, інформаційний, а й економічний фронт. «Це не ми скорочуємо розрахунки в доларах та інших так званих універсальних валютах, це вони роблять самі. Ми маємо все, щоб і безпеку забезпечити, і дати умови для подальшого економічного розвитку країни», – прокоментував Путін.

Він зазначив, що санкціями Захід нібито нічого не досяг. Президент додав, що ЄС намагався «зім'яти російську економіку, спровокувати руйнівну інфляцію та обвалити рубль, змусити страждати громадян. Російська економіка виявилася набагато міцнішою, ніж припускав Захід, вводячи санкції», – сказав російський диктатор.

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Про каральні акції на Донбасі

Путін заявив, що Україна робила, нібито, політичні вбивства замість вирішення проблем Донбасу. «Україна, плануючи у лютому 2022 року провести каральну акцію на Донбасі, наступною метою для ударів ставила Крим та Севастополь. Інформація, що надходить, не залишала сумнівів, що до лютого 2022 року все було готове для чергової кривавої каральної акції на Донбасі, проти якого, нагадаю, київський режим ще в 2014 році покинув і артилерію, і танки, і літаки», – висловив традиційну пропаганду Путін.

Про джина та пляшку

Путін запевнив, що не збирається зупиняти кровопролитну війну і йтиме далі. Російські військові просуватимуться, якщо західні союзники України почнуть постачати більш далекобійне озброєння. «Одна обставина має бути зрозуміла всім – чим більш далекобійні західні системи будуть надходити в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів. Це природно», – заявив глава країни-агресора.

І додав таке: «Це вони випустили джина із пляшки, цілі регіони звернули до хаосу. Хочу звернути увагу, чи не ми придумали ці цифри, американці це дають. Внаслідок воєн, які розв'язали американці після 2001 року, загинуло майже 900 тисяч людей, понад 38 мільйонів стали біженцями. Все це вони зараз просто хочуть стерти з пам'яті людства, вдати, що не було. Але цього ніхто не забув».

Про постачання Україні ППО

В уявленнях Путіна, Україна уже робила спроби отримати ядерну зброю ще до початку війни. «Хочу особливо наголосити, що ще до початку спеціальної операції велися переговори з Києвом та Заходом про постачання в Україну систем ППО та бойових літаків та іншої важкої техніки. Пам'ятаємо ми і про потуги Київського режиму здобути ядерну зброю, адже говорили про це публічно. США та НАТО прискорено розгортали біля кордонів нашої країни секретні бази, біолабораторії, під час маневрів освоювали театр майбутніх бойових дій», – поділився думками глава РФ.

Про мирні переговори і краплені карти

«Ми робили все можливе, щоб вирішити проблему мирними засобами. Терпляче вели переговори, але за нашою спиною готувався зовсім інший сценарій. Країни Заходу тягли час, займалися гачкотворством, заохочували неонацистів до терористичних дій на Донбасі. Пам'ятаємо ми і про потуги київського режиму отримати ядерну зброю. США та НАТО прискорено розгортали військові бази, секретні біолабораторії, готуючи поневолену Україну до великої війни. Вони грали на житті людей – грали крапленими картами. Також безсовісно поводилися, руйнуючи Югославію, Лівію, Сирію. Звикли, що їм усе дозволено. Також вони ставляться і до жителів інших країн», – каже Путін.

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Про військові бази НАТО

«Їх сотні, скрізь натикані, достатньо лише поглянути на карту», – Путін так висловився про військові бази США. Він зазначив, що в жодній країні світу немає стільки військових баз, як США.

Про ЛГБТ та Росію

Путін, говорячи про Захід, не зміг оминути тему «скрєпів». Російський диктатор обурився, що західні священники вже благословляють одностатеві шлюби, і пообіцяв захистити російських дітей від «такої деградації».

«Подивіться, що вони роблять зі своїми власними народами: руйнування сім'ї, культурної та національної ідентичності, збочення, знущання з дітей аж до педофілії оголошуються нормою, нормою їхнього життя. А священнослужителів примушують благословляти одностатеві шлюби. Та, бог із ними! Нехай, що хочуть, те й роблять! Але, що тут хочеться сказати? Дорослі люди мають право жити, як хочуть – ми до цього так і ставилися в Росії і завжди будемо так ставитися. Ніхто в приватне життя не вторгається, і ми не збираємося цього робити. Але хочеться їм сказати: Ну, подивіться, вибачте мені, священні писання, головні книги інших світових релігій! Там усе сказано. Зокрема те, що сім'я – це союз чоловіка і жінки», – сказав він.

Про стратегічну поразку Росії

Путін вкотре взявся повторювати, що Захід хоче знищити Росію.

«Еліти Заходу не приховують своєї мети: завдати Росії, як вони кажуть, це пряма мова, стратегічну поразку Росії. Що це означає? Для нас що це таке? Це означає покінчити з нами раз і назавжди, тобто вони мають намір перекласти локальний конфлікт у фазу глобального протистояння. Ми саме так усе це і розуміємо і відповідним чином реагуватимемо на це», – говорить він.

Про добрий жест для вояків

Російський диктатор запропонував створити спеціальний державний фонд. Його завданням стане персональна допомога сім'ям загиблих окупантів. Путін особливу увагу наказав приділити питанню протезів, зокрема контролю їхнього розподілу. Вже цього року структури фонду мають бути розгорнуті у всіх регіонах РФ.

Путін також почав піддобрюватися до росіян, яких він кинув вмирати в Україну. «Вважаю за необхідне встановити для всіх учасників СВО, у тому числі добровольців, регулярну відпустку тривалістю не менше 14 днів і не рідше одного разу на пів року, без урахування часу на дорогу. Щоб у кожного бійця була можливість відвідати сім'ї, побути поряд із рідними та близькими», – дав наказ Путін.

Ядерні погрози

Росія призупиняє свою участь у договорі «Про стратегічну наступальну зброю». Також країна-агресорка розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї.

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«Міністерство оборони Росії та «Росатом» повинні забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї. Першими, ми зрозуміло, цього робити не будемо. Але, якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо.

При цьому Путін згадав про глобальний стратегічний паритет. «Ні в кого не повинно бути ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований», – сказав Путін.

Зазначимо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путін у своєму зверненні до депутатів Федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми РФ публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість.