Скільки бійців ПВК Вагнера втратила в Україні – дані від Білого дому 

Мінус 30 тис. найманців, найбільше втрат припадає на два останні місяці

За оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК Вагнера зазнала понад 30 000 втрат пораненими або вбитими. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, пише CNN.

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За його словами, безпосередньо вбито було близько 9 тис. осіб, з яких половина – в період з середини грудня 2022 року по сьогоднішній день. Джон Кірбі наголошує на тому, що 90% вбитих у грудні були колишніми в’язнями російських тюрем, яких вдалося агітувати йти воювати в обмін на скасування покарання у вигляді позбавлення волі.

ПВК Вагнера значною мірою покладалася на засуджених, щоб поповнити свої ряди. «І ми не бачимо змін», – наголошує Кірбі, хоча напередоні власник ПВК Вагнера Євген Пригожин запевняв, що більше не вербуватиме кадрів із в'язниць.

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«Вони поводяться зі своїми новобранцями, здебільшого засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх у буквальному сенсі в м’ясорубку, нелюдськими способами, не замислюючись. Людей, яких він (Євген Пригожин – прим. ред.) щойно вирвав із в’язниць і кинув на поле бою без підготовки, без спорядження, без організаційного командування, просто кинув у бій», – каже координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі.

Нагадаємо, що цього тижня у мережі з’явилося нове відео ПВК Вагнера. На ньому бійці артилерійського підрозділу звертаються до міністерства оборони Російської Федерації з проханням надати снаряди. Експерти одразу ж звернули увагу на те, що цей запис відрізняється від попереднього, поширеного в мережі, де «вагнерівці» з аналогічним проханням звертаються до військового керівництва РФ. Але тоді вони були налаштовані войовничо, використовували нецензурну лайку щодо генералів. Нині ж вони максимально ввічливі та чемні. Відповідно, можна зробити висновок про те, що колишня підтримка ПВК Вагнера з боку офіційного військового керівництва РФ припинилася.