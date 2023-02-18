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Скільки бійців ПВК Вагнера втратила в Україні – дані від Білого дому 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Скільки бійців ПВК Вагнера втратила в Україні – дані від Білого дому 
фото з відкритих джерел

Мінус 30 тис. найманців, найбільше втрат припадає на два останні місяці

За оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК Вагнера зазнала понад 30 000 втрат пораненими або вбитими. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, пише CNN.

За його словами, безпосередньо вбито було близько 9 тис. осіб, з яких половина – в період з середини грудня 2022 року по сьогоднішній день. Джон Кірбі наголошує на тому, що 90% вбитих у грудні були колишніми в’язнями російських тюрем, яких вдалося агітувати йти воювати в обмін на скасування покарання у вигляді позбавлення волі.

ПВК Вагнера значною мірою покладалася на засуджених, щоб поповнити свої ряди. «І ми не бачимо змін», – наголошує Кірбі, хоча напередоні власник ПВК Вагнера Євген Пригожин запевняв, що більше не вербуватиме кадрів із в'язниць.

«Вони поводяться зі своїми новобранцями, здебільшого засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх у буквальному сенсі в м’ясорубку, нелюдськими способами, не замислюючись. Людей, яких він (Євген Пригожин – прим. ред.) щойно вирвав із в’язниць і кинув на поле бою без підготовки, без спорядження, без організаційного командування, просто кинув у бій», – каже координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі.

Нагадаємо, що цього тижня у мережі з’явилося нове відео ПВК Вагнера. На ньому бійці артилерійського підрозділу звертаються до міністерства оборони Російської Федерації з проханням надати снаряди. Експерти одразу ж звернули увагу на те, що цей запис відрізняється від попереднього, поширеного в мережі, де «вагнерівці» з аналогічним проханням звертаються до військового керівництва РФ. Але тоді вони були налаштовані войовничо, використовували нецензурну лайку щодо генералів. Нині ж вони максимально ввічливі та чемні. Відповідно, можна зробити висновок про те, що колишня підтримка ПВК Вагнера з боку офіційного військового керівництва РФ припинилася.

Теги: ПВК Вагнера тероризм втрати

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