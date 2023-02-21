Financial Times викрив захмарні заробітки ватажка ПВК«Вагнер» в Африці

Пригожин міг отримати $250 млн завдяки діяльності компаній, що видобувають природні ресурси у країнах Африки та Близького Сходу

Голова приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євген Пригожин міг заробити близько $250 млн завдяки діяльності компаній, що видобувають природні ресурси у країнах Африки та Близького Сходу. Про це пише газета Financial Times.

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Видання проаналізувало фінансові звіти компаній «Євро поліс», «М Інвест» та «Меркурій» до грудня 2021 року. Дані були проаналізовані аж до грудня 2021 року, коли деякі компанії вже перебували під санкціями США та Євросоюзу через зв'язки з Пригожиним.

Компанія «М Інвест» займається видобутком золота в Судані, «Меркурій» працює в нафтогазовому секторі Сирії, а «Євро поліс», ймовірно, займається видобутком вуглеводнів у САР.

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Згідно зі звітами, санкції майже не вплинули на діяльність цих організацій. Компанія «Євро поліс», що знаходиться під американськими обмеженнями з 2018 року, у 2020 році отримала виручку у розмірі 134 мільйони доларів, її прибуток склав 90 мільйонів доларів.

«М Інвест», яка також перебуває три роки під санкціями США, прозвітувала про виручку у розмірі $2,6 млн у 2021 році. «Меркурій» прозвітувала про «нульовий виторг», проте за попередні три роки заробила $67 млн. Виручка ще двох неназваних компаній у 2021 році склала понад $6 млн.

Нагадаємо, власник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин у пошуках гарматного м'яса знову поїхав у турне колоніями з метою завербувати більше в'язнів. Під час спілкування із засудженими він зробив резонансні заяви і навіть відкрито пішов проти Кремля.