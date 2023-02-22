«Екзальтовані заяви»: російське міноборони відповіло Пригожину щодо «снарядного голоду»

Конфлікт ПВК «Вагнера» з керівництвом міноборони РФ загострюється

Міноборони РФ відповіло на звинувачення засновника та спонсора ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина про те, що його бійці, які воюють в Україні, зазнають «повного снарядного голоду» і що, таким чином, відомство намагається знищити його приватну військову компанію. Заяву відомство оприлюднило у своєму телеграм-каналі.

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Зокрема, пресслужба МО Росії вказала на «екзальтовані заяви про нібито блокування постачання боєприпасів добровольцям штурмових загонів». Командування, як стверджують у міністерстві, виконує всі заявки на забезпечення боєприпасами в найкоротші терміни, а «спроби внести розкол у тісний механізм взаємодії та підтримки між підрозділами російського угруповання – контрпродуктивні та грають тільки на користь ворогові», – йдеться у заяві.

Ім'я Пригожина та назва створеної ним ПВК «Вагнера» у повідомленні відомства не згадуються.

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Менше ніж за годину години після заяви міноборони РФ у телеграм-каналі «Прес-служба Пригожина» з'явилося гнівне голосове повідомлення. У ньому Пригожин чи людина з дуже схожим на його голосом каже, що ПВК «Вагнера» «недоотримує 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань». Заяву Міноборони він назвав «плювком у бік ПВК «Вагнера» та «спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які сьогодні здійснюють подвиг». При цьому він додав, що інших добровольчих штурмових загонів, крім «вагнерівців», у Бахмуті немає.

Як відомо, конфлікт ПВК «Вагнера» з керівництвом міноборони Росії розвивається давно. Упродовж останніх кілька днів Пригожин б’ється істериці: «вагнерівці» масово гинуть через нестачу боєприпасів, але досі Пригожин прямих звинувачень МО РФ не висував.