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    Події в Україні

    Терористи «ДНР» вирішили провести обмін полоненими

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    У Кремлі не бачать ніякого просування у питанні обміну полонених між Москвою і Києвом - Терористи «ДНР» вирішили провести обмін полоненими
    У Кремлі не бачать ніякого просування у питанні обміну полонених між Москвою і Києвом

    У Донецьку хочуть поміняти полонених за формулою «102 на 50»

    Терористи з, так званої, «ДНР» вирішили провести обмін полоненими з Україною за формулою «102 на 50».

    Про це заявила представниця терористичного формування Дарина Морозова, повідомляють росЗМІ.

    Морозова сказала, Донецьк повністю готовий до проведення другого етапу обміну.

    Нагадаємо, спеціальний представник США з питань українських переговорів Курт Волкер висловив надію, що Росія погодиться на обмін полоненими з Україною.

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    Крім цього, заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими протягом місяця.

    Як повідомлялося, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова передала російському омбудсмену Тетяні Москальковой список зі 150 українських громадян, які перебувають у російських СІЗО.

    Зазначимо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не бачать ніякого просування у питанні обміну полонених між Москвою і Києвом.

    Він заявив, що після обміну нотами між МЗС України та РФ більше спілкування не було.

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