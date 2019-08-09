Українські військові не причетні до обстрілів в Горлівці - штаб ООС



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Ввечері 5 серпня внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень будівля школи у Горлівці та житлові будинки

Підрозділи Об’єднаних сил не причетні до обстрілів в окупованій Горлівці, які сталися 5 серпня.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«У звіті СММ ОБСЄ від 8 серпня оприлюднена інформація щодо пошкодження житлових об’єктів та будівлі школи в окупованій Горлівці. Зокрема, ввечері 5 серпня пошкоджень зазнала будівля школи за адресою вулиця Черняховського, 30. Цього ж дня, спостерігачі зафіксували незначні пошкодження житлових будинків за адресами Старобельська, 11, Баха, 4, та Тушинська, 18/2. За оцінкою спостерігачів, всі ці пошкодження утворилися в результаті вогню з великокаліберного кулемета із нібито північно-західного напрямку», - говориться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомила, що підрозділи Об’єднаних сил до даних обстрілів непричетні.

«Детально вивчивши відстані, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, стверджуємо, що характеристика форми рельєфу даної місцевості – складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження зазначених об’єктів. Крім того, за даними УС СЦКК, у зазначений день та вказаному напрямку обстріл підрозділів Об’єднаних сил не здійснювався, так само вогонь у відповідь українські армійці не відкривали. Варто також відмітити, що запит на введення режиму «тиша», від СММ ОБСЄ, не надходив», - підкреслюється у повідомленні.

Українські військові продовжують дотримуватися сталого режиму припинення вогню та виконувати бойові завдання в рамках чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 39-річна жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості в Горлівці.