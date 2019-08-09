Російські бойовики годину обстрілювали позиції українців під Лебединським



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Втрат серед українців немає

Майже годину російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Лебединського. Втрат серед українських захисників станом на 12.00 9 серпня немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби сьогодні, 9 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл. Після опівночі, з напрямку від окупованої Ужівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї протягом майже години по наших оборонцям Лебединського», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, втрат внаслідок ворожого обстрілу серед українських військових немає.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі.

Крім того, на блокпосту поліцейські затримали колишнього бойовика «народної міліції ЛНР». Наразі затриманого передано до СБУ для проведення подальшої перевірки.

Нагадаємо, раніше Новоайдарський районний суд Луганської області визнав винним бійця так званої «Народної міліції «ЛНР» Дмитра Яковця за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 110 КК України і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на вісім років без конфіскації майна.