На Миколаївщині поховали 20-річного морпіха, який загинув біля Павлополя



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Курдов був наймолодшим із чотирьох загиблих 6 серпня морпіхів

Василь Курдов уклав контракт із ЗСУ у квітні 2018 року

У селі Ганнівка на Миколаївщині попрощалися з 20-річним морським піхотинцем Василем Курдовим.

Про це повідомила сільський голова Ганнівки Ірина Ботнар.

«Село попрощалося з нашим юним земляком, захисником України Василем Курдовим. Його поховали тут, на сільському кладовищі. Він був найстаршим сином у родині. Це невимовна втрата не лише для батьків, рідних, а й для його двох молодших братів – 13-річного Володі та 6-річного Назара», - розповіла Ботнар, яку цитує Укрінформ.

Зазначається, що Василь уклав контракт із ЗСУ у квітні 2018 року, пройшов навчання у Львові. Останні три місяці служив на Донбасі, у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, на передовій, де і загинув.

Курдов був наймолодшим із чотирьох загиблих 6 серпня морпіхів.

Як відомо, у Чернігівській області в четвер, 8 серпня, попрощалися із загиблими внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі земляками: старшим матросом Олександром Шарком і матросом Владиславом Раком.

У четвер також у Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

Як відомо, 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.