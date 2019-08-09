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    На Миколаївщині поховали 20-річного морпіха, який загинув біля Павлополя

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    <p>Курдов був наймолодшим із чотирьох загиблих 6 серпня морпіхів&nbsp;</p> - На Миколаївщині поховали 20-річного морпіха, який загинув біля Павлополя

    Курдов був наймолодшим із чотирьох загиблих 6 серпня морпіхів 

    Василь Курдов уклав контракт із ЗСУ у квітні 2018 року

    У селі Ганнівка на Миколаївщині попрощалися з 20-річним морським піхотинцем Василем Курдовим.

    Про це повідомила сільський голова Ганнівки Ірина Ботнар.

    «Село попрощалося з нашим юним земляком, захисником України Василем Курдовим. Його поховали тут, на сільському кладовищі. Він був найстаршим сином у родині. Це невимовна втрата не лише для батьків, рідних, а й для його двох молодших братів – 13-річного Володі та 6-річного Назара», - розповіла Ботнар, яку цитує Укрінформ.

    Зазначається, що Василь уклав контракт із ЗСУ у квітні 2018 року, пройшов навчання у Львові. Останні три місяці служив на Донбасі, у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, на передовій, де і загинув.

    Курдов був наймолодшим із чотирьох загиблих 6 серпня морпіхів.

    Як відомо, у Чернігівській області в четвер, 8 серпня, попрощалися із загиблими внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі земляками: старшим матросом Олександром Шарком і матросом Владиславом Раком.

    У четвер також у Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

    Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

    Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

    Як відомо, 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

    Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

    6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    «Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

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