Тодуров: Медики вимагають керівництво країни не допустити відставки міністра Степанова

Тодуров зазначив, що навколо посади міністра охорони здоров'я розгорнулися чергові політичні ігри

Медична спільнота України звернулося до президента України і до народних депутатів із закликом не допустити звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це йдеться в повідомленні директора Інституту серця МОЗ Бориса Тодурова на його офіційній сторінці в Facebook.

«Медична спільнота України звертається до президента України і до народних депутатів з проханням залишити на посаді Максима Степанова і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів», – йдеться в публікації.

Борис Тодуров зазначив, що сьогодні навколо посади міністра охорони здоров'я розгорнулися чергові політичні ігри. При цьому зміна керівництва МОЗ в умовах критичної епідеміологічної ситуації може серйозно дестабілізувати роботу всіх медичних закладів.

«Вперше за останні роки керівництво МОЗ повернулося обличчям до медичної спільноти і чесно визнало, що «реформа», що проводиться в останні роки, є авантюрою і завдає українській медицині непоправної шкоди. Комусь це не подобається», – зазначає Борис Тодуров.

За його словами, за короткий термін своєї каденції Максим Степанов зробив конкретні кроки, щоб виправити ситуацію в медичній галузі.

«Вперше міністр публічно вимагає на потреби медицини 6% з бюджету, як цього вимагають європейські стандарти. Максим Степанов – перший Міністр, який публічно говорить про проблеми і вирішує їх колегіально, залучаючи все медичне співтовариство», – додав Борис Тодуров.

Нагадаємо, що ще влітку цього року медики розкритикували постанову про звільнення очільника МОЗ Степанова.