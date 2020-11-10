Держбюро розслідувань підтвердило звільнення ексадвоката Януковича Бабікова

Олександр Бабіков став першим заступником голови ДБР у січні цього року

Конкретну причину звільнення у ДБР не назвали

Перший заступник голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков був звільнений в понеділок, 2 листопада.

Про це сказано у відповіді ДБР на запит «Радіо Свобода».

У документі сказано, що відповідно до наказу ДБР від 30.10.2020 року 658-ос полковник Державного бюро розслідувань, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Бабіков Олександр Петрович звільнений з посади 2.11.2020.

У відповіді конкретну причину звільнення не назвали.

Серед підстав для звільнення вказана стаття 15 закону про ДБР, яка перелічує обмеження для працівників Бюро, стаття 34 закону про протидію корупції, яка передбачає звільнення працівника, який має конфлікт інтересів, що не може бути врегульований.

У ДБР також послалися на положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань, яка також передбачає звільнення співробітника в разі конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що про звільнення Бібікова з займаної посади стало відомо 3 листопада.

За даними ЗМІ, відповідний наказ був підписаний 30 жовтня.

5 листопада сам Бабіков заявив, що все ще залишається на посаді першого заступника директора ДБР.

Раніше Олександр Бабіков представляв у суді інтереси колишнього президента Віктора Януковича. Він став першим заступником голови ДБР у січні цього року.