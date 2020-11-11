Бахматюк заявив про звільнення 9 тис. людей. Вину за це поклав на Ситника

Він заявив, що через тиск на компанію за рік держава вже втратила 1,5 млрд податків, а українці – 9 000 робочих місць

Олег Бахматюк, акціонер одного з найбільших українських агрохолдингів «Укрлендфармінг», заявив в інтерв’ю, що тиск на його компанію з боку директора НАБУ Артема Ситника призвів до втрати роботи 9 000 українців. Повідомляє УНІАН. Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Отих 9 тисяч людей, що пішло – з кожним, не я особисто, а керівник їх, переговорив і сказав: «Ми терпіли до кінця. Якщо ми зможемо, відновимося. Якщо Бог нам дасть можливості, ми відновимося до кінця. Тому що ми закрилися по простій причині». І всі ці люди знають, що причиною їх звільнення був директор НАБУ Артем Ситник, – говорить бізнесмен.

«Коли кожен із тих людей ішов, кожен керівник сідав і казав: «Дивися. Ситник і НАБУ є причиною твого звільнення». Точно 30 тисяч людей знають, хто такий Ситник. Помножити на 4 (середня сім’я – ред.) – це 120 тисяч і більше. Це я вам гарантую».

Справа проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка щодо надання кредиту рефінансування VAB банку, закрита рішенням судів усіх інстанцій через відсутність складу злочину, була відновлена у 2019 році і розслідується НАБУ. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням – їх отримали вкладники VAB банку.

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