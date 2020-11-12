«Буде важко»: Степанов прогнозує затяжну епідемію коронавірусу в Україні

За прогнозами МОЗ, висока захворюваність на Covid-19 зберігатиметься щонайменше до квітня 2021 року

За словами Степанова, головним завданням є зниження кількості жертв коронавірусу

В Україні висока захворюваність на Covid-19 зберігатиметься щонайменше до квітня наступного року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми будемо досить складно проходити цей період. Ми вважаємо, що до квітня. Не йдеться про те, щоб ми його проходили легко – ми будемо його проходити важко. Головне зараз – з якими людськими втратами ми його пройдемо», – сказав міністр.

За словами Степанова, головним завданням цього періоду є зниження кількості жертв коронавірусу.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Нагадаємо, в Україні за добу 10 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 489808

Хворіють 259402

Одужали 221459

Померли 8947

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.