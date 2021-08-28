Топ-поліцейського, який боровся проти Майдану, поновили на посаді

Під час подій Євромайдану Едуард Гребенюк був заступником начальника ГУНП у Чернігівській області

Гербенюку мають виплатити 680 тисяч гривень за вимушений прогул і видалити відомості про нього з реєстру люстрованих осіб

Колишнього заступника начальника ГУНП в Одеській області Едуарда Гребенюка, звільненого в жовтні 2014 року за люстрацією, Окружний адміністративний суд Києва постановив поновити на посаді. Таке рішення ухвалив суд 11 серпня, зазначає Суспільне.

Рішення про поновлення на посаді ухвалював суддя Валерій Кузьменко. Окрім цього, він стягнув із МВС середній заробіток Гребенюка за час вимушеного прогулу – 683 тисячі 286 гривень. На думку суду, правоохоронець не сприяв узурпації влади Януковичем і не порушував права і свободи громадян.

Під час подій Євромайдану Едуард Гребенюк був заступником начальника ГУНП у Чернігівській області. 25 листопада 2013 року він керував діями міліціонерів під час розгону чернігівського Євромайдану. За це у 2018 році був засуджений до 3 років умовно.

У липні 2017 року Апеляційний суд Чернігівської області скасував рішення суду першої інстанції і визнав винним Едуарда Гребенюка в участі в подіях 2014 року в Чернігові, коли поліцейські знесли наметове містечко місцевого Євромайдану.

Нагадаємо, 27 липня Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, які зупинили автомобіль депутата Верховної Ради Євгена Брагара («Слуга народу»), а їх начальника – командира роти знизила на посаді.