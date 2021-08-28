Приватбанк завершив процедуру вручення ізраїльського позову Коломойському і Боголюбову

Банк зобов’язаний п’ять разів опублікувати повідомлення про вручення за кожним з відповідачів у випуску газети «Голос України»

Державний Приватбанк завершив процедуру вручення ізраїльського позову ексвласникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, а також їх довіреній особі – В’ячеславу Карташову. Про це йдеться в повідомленні пресслужби фінустанови.

«Банк зобов’язаний п’ять разів опублікувати повідомлення про вручення за кожним з відповідачів. Зараз цю вимогу виконано завдяки опублікуванню 26 серпня 2021 року останніх повідомлень про вручення за кожним з відповідачів у випуску газети «Голос України», – пояснили в ПриватБанку.

П’ять публікацій повідомлень про вручення зобов’язують відповідачів протягом 60 днів подати відгук з моменту останньої публікації.

Суть справи

18 серпня ПриватБанк повідомив про намір вручити позов колишнього голови Дніпропетровської ОДА. Саме тоді було опубліковано відповідне повідомлення в газеті «Голос України».

Державний банк звернувся до ізраїльського Окружного суду в Тель-Авів-Яффа з позовом:

про шахрайські дії;

про незаконне привласнення коштів;

про відмивання коштів.

У період з 2007 по 2011 роки щонайменше 600 мільйонів доларів (близько 16,5 мільярда гривень) були незаконно виведені з банку і розміщені на банківському рахунку в «Ізраїльському Банку Дисконт».

Нагадаємо, раніше США ввели санкції стосовно Коломойського. Американці підозрюють, що, захищаючи Дніпропетровщину від агресії Росії в 2014-му, бізнесмен не встояв перед спокусою скористатися становищем топчиновника в особистих інтересах.

До слова, Канцлерський суд США у штаті Делевер відхилив клопотання відповідачів (колишніх власників «Приватбанку») про припинення розгляду справи за позовом банку, в якому відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України (forum non conveniens).

Як повідомлялося, 18 серпня «Приватбанк» через «Голос України» вручив Коломойському і Боголюбову ізраїльські позови.