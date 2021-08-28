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    У Києві водій влаштував перегони з поліцією, але далеко не втік (відео)

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    Водій відразу ж покинув свій транспортний засіб у спробі втекти - У Києві водій влаштував перегони з поліцією, але далеко не втік (відео)

    Водій відразу ж покинув свій транспортний засіб у спробі втекти

    Фото з відкритих джерел

    Два екіпажі патрульних поліцейських гналися за автомобілем Volkswagen Polo

    У Києві водій автомобіля вирішив втекти від поліції, проте гонитва тривала недовго. Відео з місця подій опублікував в соціальній мережі Facebook кореспондент порталу «Вартові еспресо».

    Інцидент стався у Святошинському районі столиці. Там два екіпажі патрульних поліцейських гналися за автомобілем Volkswagen Polo. Вже на вулиці Ромена Роллана правоохоронцям вдалося наздогнати порушника і перекрити йому дорогу.

    При цьому автор відео стверджує, що водій відразу ж покинув свій транспортний засіб у спробі втекти, але поліцейські його наздогнали і закували в наручники. Затриманий при цьому поводився не зовсім адекватно. Але в чому причина такої поведінки, на цей час, невідомо.

    Судячи зі слів автора відео, водій був у автомобілі не один. Всі люди, що знаходяться в Volkswagen Polo, швидше за все, люди не української національності. Як стверджує кореспондент, про це свідчать риси їх зовнішності.

    Нагадаємо, 27 серпня, у Києві на Південному мосту сталося відразу дві ДТП, в результаті чого рух на цій ділянці ускладнений. У поліції уточнили, що рух ускладнений в напрямку правого берега.

    Як повідомлялося, п’яний водій влаштував ДТП у Борисполі.

    Теги: ДТП Київ водій гонитва поліція
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    У Києві водій влаштував перегони з поліцією, але далеко не втік (відео)