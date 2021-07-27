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    Патрульним, які зупинили авто «слуги» Брагара, оголосили догану

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    Народний депутат Євген Брагар має конфлікт з поліцією&nbsp; - Патрульним, які зупинили авто «слуги» Брагара, оголосили догану
    Народний депутат Євген Брагар має конфлікт з поліцією 
    Фото: Facebook/Євген Брагар

    Начальника полісменів, які зупинили нардепа, понизили в посаді

    Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, які зупинили автомобіль депутата Верховної Ради Євгена Брагара («Слуга народу»), а їх начальника – командира роти знизила на посаді. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на інформацію, отриману у Нацполіції.

    «Службове розслідування завершено. Двом патрульним – догану, командиру роти – зниження, а командиру батальйону – зауваження», – сказав представник відомства.

    Дисциплінарне стягнення застосовано до співробітників поліції через те, що вони порушили інструкцію і не включили під час зупинки нагрудні камери (відеореєстратори), керівництво покарано також за порушення інструкції.

    Після виконання дисциплінарного стягнення вони повернуться до виконання своїх безпосередніх службових обов'язків.

    Раніше «Главком» писав, що 4 липня поліцейський патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгеном Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні, через що запропонували народному депутату проїхати до лікаря-нарколога, на що той добровільно погодився.

    При цьому за даними Новини.LIVE, до них потрапив протокол поліції, у якому начебто зафіксували стан наркотичного сп‘яніння Євгена Брагара. За інформацією ЗМІ, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців.

    Згодом поліція пообіцяла перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара.

    До слова, народна депутатка від «Євросолідарності» Вікторія Сюмар заявила, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли стати інциденти із нардепами від «Слуги народу» Євгеном Брагаром, а також із Олександром Юрченком. Їх затримувала поліція за підозрою у водінні в нетверезому вигляді, а також під наркотиками.

    Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії «Слуга народу» Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів.

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    Теги: депутат скандал автомобіль поліція партія Слуга народу Євгеній Брагар
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    Патрульним, які зупинили авто «слуги» Брагара, оголосили догану