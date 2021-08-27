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    У Харківській міськраді поліція проводить обшуки

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    У Харківській міськраді поліція проводить обшуки

    У міськраді проводяться обшуки та виїмка документів

    Правоохоронці проводять обшуки в будівлі Харківської міської ради в рамках кримінальної справи про привласнення і розтрату державних коштів. Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

    За словами Чубенка, обшуки проводять через можливе завищення цін та присвоєння бюджетних коштів при виконанні робіт з ремонту приватними ФОПами та фірмами під'їздів в багатоквартирних будинках на території Харкова.

    Замовником ремонтних робіт є комунальне підприємство Жилкомсервіс.

    У міськраді проводяться обшуки та виїмка документів.

    Наразі ведеться слідство, продовжується збір та вивчення доказової бази.

    До слова, одеська лікарня закупила у тещі експрокурора обладнання на 300 тис. грн дорожче від ринкової ціни.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Харків обшук поліція
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    У Харківській міськраді поліція проводить обшуки