У США водій розстріляв дітей, які кидали сніжки в його авто (відео)



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Двох дітей госпіталізували

В американському місті Вісконсині двоє дітей отримали вогнепальні поранення від водія автомобіля, у який вони потрапили сніжками. Про це повідомляє CNN.

Згідно з повідомленням, двоє дітей, 12 і 13 років, з друзями кидали сніжки в проїжджаючі повз автомобілі. Один з водіїв зупинився і почав стрілянину.

В наслідок інциденту водій машини «Toyota» поранив 12-річну дівчинку і 13-річного хлопчика. Травми обох дітей не становлять загроз для життя. Однак, обох дітей госпіталізували.

Наразі стрілка розшукує поліція.

Нагадаємо, у Чернівецькій області в ніч на 5 січня озброєний пістолетом чоловік поранив двох людей.

Як повідомлялося, в Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки.