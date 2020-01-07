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    У світі

    У США водій розстріляв дітей, які кидали сніжки в його авто (відео)

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    У США водій розстріляв дітей, які кидали сніжки в його авто (відео)

    Двох дітей госпіталізували

    В американському місті Вісконсині двоє дітей отримали вогнепальні поранення від водія автомобіля, у який вони потрапили сніжками. Про це повідомляє CNN.

    Згідно з повідомленням, двоє дітей, 12 і 13 років, з друзями кидали сніжки в проїжджаючі повз автомобілі. Один з водіїв зупинився і почав стрілянину.

    В наслідок інциденту водій машини «Toyota» поранив 12-річну дівчинку і 13-річного хлопчика. Травми обох дітей не становлять загроз для життя. Однак, обох дітей госпіталізували.

    Наразі стрілка розшукує поліція.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області в ніч на 5 січня озброєний пістолетом чоловік поранив двох людей.

    Як повідомлялося, в Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки.

    кримінал США водій поліція
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