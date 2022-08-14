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Три людини постраждало під час нічного обстрілу Харківщини (фото)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Три людини постраждало під час нічного обстрілу Харківщини (фото)
У Зміївській громаді від рашистських ракет постраждали люди і автомобілі
фото: Telegram Синєгубова

Рашисти завдали ракетного удару по Зміївській громаді

У ніч на 14 серпня окупанти не обстрілювали Харків, але під обстрілами опинилася частина Харківської області. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, уночі Штаб оборони зафіксував пуск ракет з території Росії. А о першій ночі росіяни ударили по території Зміївської громади. Були пошкоджені будинки та автомобілі. Також одна з ракет влучила у об’єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу постраждало троє місцевих жителів – один чоловік (27 років) та дві жінки (38 і 74 роки). Усі троє отримали легкі поранення.

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Нагадаємо, що минула ніч, з 12 на 13 серпня, була для Харкова неспокійною – рашисти обстріляли кілька районів міста.

Постраждав коледж, були пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посікло кілька тролейбусів.

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Теги: Харківщина війна росія ракета обстріл

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