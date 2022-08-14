Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти провалили розвідку боєм на Харківському напрямку, – Генштаб

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Окупанти провалили розвідку боєм на Харківському напрямку, – Генштаб
Ворог штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на Донеччині
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 серпня

Розпочалася 172-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 серпня.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли зі ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території Російської Федерації.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки за допомогою безпілотників.

«Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат», – зазначають у Генштабі.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку з безпілотника.

На Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження від наших воїнів, вдалися до втечі. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку з артилерії та танків ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони. Завдав авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів повітряну розвідку за допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку з безпілотника. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

Запорізький напрямок

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів безпілотник оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Веде наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій. Ворог продовжує ведення розвідки за допомогою безпілотника. Здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії й танків вздовж всієї лінії зіткнення.

Зазначається, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки наземного угруповання військ та блокування північно-західної частини Чорного моря.

«Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України», – йдеться у повідомленні.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання по командних пунктах, скупченнях техніки та польових складах боєприпасів противника. Втрати російських окупантів уточнюються.

Нагадаємо, що 13 серпня на півдні українські захисники ліквідували 15 загарбників, знищили п'ять одиниць техніки, а також два склади боєприпасів.

Також повідомлялося, що окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог обстріляв Широківську громаду
Окупанти вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині
Вчора, 19:45
Гіркіна затримано під час спроби потрапити на «херсонський фронт»
Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму
Вчора, 22:43
Розвідка перехопила розмову окупанта, який скаржиться на відмовників
Окупанти жаліються, що в армію РФ набрали «шваль» та дітей (аудіо)
Сьогодні, 00:13
Окупанти вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії
Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь
Сьогодні, 01:17

Події в Україні

Три людини постраждало під час нічного обстрілу Харківщини (фото)
Три людини постраждало під час нічного обстрілу Харківщини (фото)
Рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені (фото)
Рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені (фото)
Рашисти посилили атаки біля Сіверська, щоб відволікти ЗСУ від наступу на півдні, – ISW
Рашисти посилили атаки біля Сіверська, щоб відволікти ЗСУ від наступу на півдні, – ISW
Окупанти провалили розвідку боєм на Харківському напрямку, – Генштаб
Окупанти провалили розвідку боєм на Харківському напрямку, – Генштаб
МВС прогнозує збільшення злочинів найближчим часом: яких саме
МВС прогнозує збільшення злочинів найближчим часом: яких саме
Військові знищили два склади окупантів на Херсонщині
Військові знищили два склади окупантів на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою
54K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
46K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
28K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
22K
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
16K
Росіяни, які приїхали «відновлювати» Щастя, не отримали грошей за роботу (відео)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту