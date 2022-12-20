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Генштаб назвав втрати ворога за 300 днів війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб назвав втрати ворога за 300 днів війни
Минулої доби ЗСУ знищили 430 окупантів
фото: Генштаб

Загальні бойові втрати окупантів наближаються до 100 тис.

Триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей період українські захисники ліквідували 99 230 російських загарбників, 2995 танків та 281 ворожий літак. Минулої доби, 19 грудня, ЗСУ знищили 430 окупантів і збили два гелікоптери. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків – 2995 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 5974 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1960 (+7) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засобів ППО – 212 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 266 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
  • крилатих ракет – 653 (+0),
  • кораблів /катерів – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 177 (+2).
Генштаб назвав втрати ворога за 300 днів війни фото 1

Нагадаємо, ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці.

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Теги: втрати Генштаб літак війна ЗСУ

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