Генштаб назвав втрати ворога за 300 днів війни
Загальні бойові втрати окупантів наближаються до 100 тис.
Триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей період українські захисники ліквідували 99 230 російських загарбників, 2995 танків та 281 ворожий літак. Минулої доби, 19 грудня, ЗСУ знищили 430 окупантів і збили два гелікоптери. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
- танків – 2995 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 5974 (+5) од,
- артилерійських систем – 1960 (+7) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засобів ППО – 212 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 266 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
- крилатих ракет – 653 (+0),
- кораблів /катерів – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,
- спеціальної техніки – 177 (+2).
Нагадаємо, ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці.
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