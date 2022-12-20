Генштаб назвав втрати ворога за 300 днів війни

Загальні бойові втрати окупантів наближаються до 100 тис.

Триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей період українські захисники ліквідували 99 230 російських загарбників, 2995 танків та 281 ворожий літак. Минулої доби, 19 грудня, ЗСУ знищили 430 окупантів і збили два гелікоптери. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,

танків – 2995 (+7) од,

бойових броньованих машин – 5974 (+5) од,

артилерійських систем – 1960 (+7) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засобів ППО – 212 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 266 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),

крилатих ракет – 653 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,

спеціальної техніки – 177 (+2).

Нагадаємо, ЗСУ розгромили пункт постійної дислокації окупантів у Чаплинці.