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«Не витримали опору». Воллес заявив, що боєздатність військ РФ упала більш ніж на половину

Альона Боженко
glavcom.ua
«Не витримали опору». Воллес заявив, що боєздатність військ РФ упала більш ніж на половину
РФ втратила 50% боєздатних сухопутних військ
фото ілюстративне

Міноборони Британії вважає, що з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого РФ не змогла досягти своїх стратегічних цілей

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що боєздатність російської окупаційної армії за 10 місяців війни проти України знизилася на 50%. Про це йдеться на сайті Міноборони Великої Британії.

Воллес нагадав, що окупанти втратили понад 100 тисяч російських військових убитими, пораненими чи дезертирами. Також, за його даними, в Україні було ліквідовано понад 4 500 одиниць бронетехніки, понад 140 вертольотів та сотні артилерійських установок.

Також Воллес зауважив, що боєздатність розгорнутих сухопутних військ РФ упала більш ніж на 50%. Повітряні сили виконують усього кілька десятків вильотів на день проти 300 на день у березні. А щодо розхваленого Чорноморського флоту Росії, то він мало відрізняється від звичайної флотилії берегової оборони.

«Концепція російської батальйонної тактичної групи, яка вже десять років пишається своєю військовою доктриною, не витримує українського спротиву. Боєздатність розгорнутих сухопутних військ Росії знизилася більш ніж на 50%», - наголосив міністр.

Він зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого РФ не змогла досягти своїх стратегічних цілей. Жоден з оперативних командирів, який перебував на посаді 24 лютого, не втримався на посаді.

Міністр оборони Великої Британії нагадав, що на піку свого наступу в березні Росія окупувала близько 27 відсотків українських земель. Відтоді Україна звільнила близько 54 відсотків території, захопленої з лютого. Наразі окупанти контролюють близько 18 відсотків міжнародно визнаних територій України. 

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив, що Путін не має наміру зупиняти війну проти України. Американський лідер вважає, що Путін не налаштований на пошук миру, в той час, як Україна та Зеленський «прагнуть миру».

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Теги: Міноборони росія окупанти міністр Україна 24 лютого війна путін

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