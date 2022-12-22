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Вибух на аеродромі в Каховці: Генштаб назвав втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух на аеродромі в Каховці: Генштаб назвав втрати ворога
фото ілюстративне

Окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими

У вівторок, 20 грудня, воїни Збройних сил України завдали удару по польовому аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області.

«Окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області.

«В результаті нього (удару – «Главком») уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено вісім вантажних автомобілів «Камаз» з боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 100 400 окупантів.  За минулу добу ЗСУ знищили 660 загарбників та п'ять безпілотників.

До слова, триває 302-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних та п'ять авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення

Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна

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