Як Росія планує воювати далі: аналітика на 2023 рік
Кремль прагне зберегти сухопутний коридор до анексованого Криму
Напередодні кремлівський диктатор Володимир Путін та міністра оборони країни-терористки Сергій Шойгу на колегії міноборони РФ сформулювали план війни РФ на 2023 рік. Журналіст Юрій Бутусов проаналізував ці заяви.
Що планують вороги
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Чисельність армії збільшується до 1,5 млн осіб, кількість контрактників до 695 тис.
Штатна чисельність міноборони РФ складала 2,1 млн осіб, в тому числі військовослужбовців – 1,1 млн осіб. На думку Бутусова, це означає, ймовірно, що до складу ЗС РФ зарахують усіх мобілізованих 300 тис. росіян, та, очевидно, приблизно 100 тис. мобілізованих на окупованих територіях у складі 1-го та 2-го армійських корпусів «Л/ДНР».
«Збільшення ЗС на 500 тис. осіб повністю направлене на збільшення бойового складу сухопутних військ. До початку вторгнення сухопутні, повітряно-десантні війська та морська піхота складали сумарно до 500 тис. осіб, тобто збільшення чисельності наземних сил планується у два рази в порівнянні з 2021 роком. Чисельність професійних контрактників, яка становила у 2021 приблизно 405 тис. осіб, планується довести у 2022 році до 521 тис. осіб, а протягом 2023 року – до 695 тис. осіб», – пише журналіст.
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Розгортання 20 нових дивізій наземних сил для утримання Кримського коридору та для війни проти України
Пріоритетом РФ визначено утримання коридору з РФ до Криму через Запорізьку та Херсонську області, саме там планується створення нових дивізій. Тактику артилерійського наступу та контрбатарейної боротьби планують вдосконалити за рахунок створення артилерійських дивізій.
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Боротьба за панування у повітрі
Для покращення взаємодії з наземними силами, безпосередньої підтримки військ, подавлення системи ППО ЗСУ росіяни придають кожній загальновійськовій армії в Україні по окремій авіаційній дивізії, та в кожній з цих дивізій створюють полк ударної авіації, судячи зі штату з бомбардувальників типу Су-24 та Су-34.
Судячи з плану ввести у стрій три стратегічних ракетоносця типу Ту-160 планується також планується збільшення виробництва крилатих ракет повітряного базування для ударів по Україні.
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Різке насичення військ безпілотниками
Російське командування усвідомило ключове значення безпілотників для ситуаційної обізнаності та планує запровадити зміни в організаційно-штатній структурі та різко збільшити чисельність дронів починаючи з найменшого підрозділу – відділення.
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Посилення боєздатності бойової техніки
Розгортаються три нових ремонтних заводи та додаткові ремонтні підрозділи у військах.
Отож, країна-терористка Росія у 2023 році прагне:
- Закріпитись на захоплених територіях, в першу чергу на коридорі до Криму.
- Підготувати масштабну наступальну операцію з усіх наземних напрямків, створивши чисельну перевагу та розширивши лінію фронту.
- Успіх у наземній війні планується досягнути за рахунок якісних змін в тих сферах, де росіяни поступаються українцям: змін організації та управління, тісної взаємодії військ на землі та у повітрі, досягненні кращої координації між засобами розвідки та засобами ураження, посилення ситуаційної обізнаності.
- Росія усвідомлює перевагу українців у боєздатності, тому намагається запровадити якісні зміни у комплектуванні військ, щоб забезпечити вищу якість мобілізаційних резервів.
- Росія готується до довготривалої війни, ніяких ознак політичного рішення та миру не проглядається.
Що відбудеться насправді
В повному обсязі виконати поставлені завдання РФ не зможе, оскільки має обмеження у кадрах та промислових можливостях, нового озброєння навіть для відновлення втрат не вистачає. Нові частини будуть створюватись на старій техніці з баз зберігання, якої теж вже не вистачає, повної укомплектованості не буде.
«Ніякі мережі управління типу «Старлінк» Росія створити не здатна, оскільки не має сотень комунікаційних супутників, і не здатна їх розробити та розгорнути. Під таку кількість військ нема й командирів. Значної чисельної переваги ворог над ЗСУ не досягне, навіть з цими цифрами, але локальна перевага можлива. При цьому деякі висновки з досвіду бойових дій ворог зробив правильні, і визначив нові пріоритети своєї військової політики, на які Україні та НАТО доведеться у новому році системно реагувати», – вважає Бутусов.
При цьому Україна та союзники мають усі можливості досягнути перемоги у війні та у нових битвах, для цього потрібно об'єктивно оцінювати виклики з боку ворога та здійснити власне оборонне планування.
Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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