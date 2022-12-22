Як Росія планує воювати далі: аналітика на 2023 рік

Вороги збільшать чисельність армії, однак це їм навряд чи допоможе

Кремль прагне зберегти сухопутний коридор до анексованого Криму

Напередодні кремлівський диктатор Володимир Путін та міністра оборони країни-терористки Сергій Шойгу на колегії міноборони РФ сформулювали план війни РФ на 2023 рік. Журналіст Юрій Бутусов проаналізував ці заяви.

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Що планують вороги

Чисельність армії збільшується до 1,5 млн осіб, кількість контрактників до 695 тис.

Штатна чисельність міноборони РФ складала 2,1 млн осіб, в тому числі військовослужбовців – 1,1 млн осіб. На думку Бутусова, це означає, ймовірно, що до складу ЗС РФ зарахують усіх мобілізованих 300 тис. росіян, та, очевидно, приблизно 100 тис. мобілізованих на окупованих територіях у складі 1-го та 2-го армійських корпусів «Л/ДНР».

«Збільшення ЗС на 500 тис. осіб повністю направлене на збільшення бойового складу сухопутних військ. До початку вторгнення сухопутні, повітряно-десантні війська та морська піхота складали сумарно до 500 тис. осіб, тобто збільшення чисельності наземних сил планується у два рази в порівнянні з 2021 роком. Чисельність професійних контрактників, яка становила у 2021 приблизно 405 тис. осіб, планується довести у 2022 році до 521 тис. осіб, а протягом 2023 року – до 695 тис. осіб», – пише журналіст.

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Розгортання 20 нових дивізій наземних сил для утримання Кримського коридору та для війни проти України

Пріоритетом РФ визначено утримання коридору з РФ до Криму через Запорізьку та Херсонську області, саме там планується створення нових дивізій. Тактику артилерійського наступу та контрбатарейної боротьби планують вдосконалити за рахунок створення артилерійських дивізій.

Боротьба за панування у повітрі

Для покращення взаємодії з наземними силами, безпосередньої підтримки військ, подавлення системи ППО ЗСУ росіяни придають кожній загальновійськовій армії в Україні по окремій авіаційній дивізії, та в кожній з цих дивізій створюють полк ударної авіації, судячи зі штату з бомбардувальників типу Су-24 та Су-34.

Судячи з плану ввести у стрій три стратегічних ракетоносця типу Ту-160 планується також планується збільшення виробництва крилатих ракет повітряного базування для ударів по Україні.

Різке насичення військ безпілотниками

Російське командування усвідомило ключове значення безпілотників для ситуаційної обізнаності та планує запровадити зміни в організаційно-штатній структурі та різко збільшити чисельність дронів починаючи з найменшого підрозділу – відділення.

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Посилення боєздатності бойової техніки

Розгортаються три нових ремонтних заводи та додаткові ремонтні підрозділи у військах.



Отож, країна-терористка Росія у 2023 році прагне:

Закріпитись на захоплених територіях, в першу чергу на коридорі до Криму. Підготувати масштабну наступальну операцію з усіх наземних напрямків, створивши чисельну перевагу та розширивши лінію фронту. Успіх у наземній війні планується досягнути за рахунок якісних змін в тих сферах, де росіяни поступаються українцям: змін організації та управління, тісної взаємодії військ на землі та у повітрі, досягненні кращої координації між засобами розвідки та засобами ураження, посилення ситуаційної обізнаності. Росія усвідомлює перевагу українців у боєздатності, тому намагається запровадити якісні зміни у комплектуванні військ, щоб забезпечити вищу якість мобілізаційних резервів. Росія готується до довготривалої війни, ніяких ознак політичного рішення та миру не проглядається.

Що відбудеться насправді

В повному обсязі виконати поставлені завдання РФ не зможе, оскільки має обмеження у кадрах та промислових можливостях, нового озброєння навіть для відновлення втрат не вистачає. Нові частини будуть створюватись на старій техніці з баз зберігання, якої теж вже не вистачає, повної укомплектованості не буде.

«Ніякі мережі управління типу «Старлінк» Росія створити не здатна, оскільки не має сотень комунікаційних супутників, і не здатна їх розробити та розгорнути. Під таку кількість військ нема й командирів. Значної чисельної переваги ворог над ЗСУ не досягне, навіть з цими цифрами, але локальна перевага можлива. При цьому деякі висновки з досвіду бойових дій ворог зробив правильні, і визначив нові пріоритети своєї військової політики, на які Україні та НАТО доведеться у новому році системно реагувати», – вважає Бутусов.

При цьому Україна та союзники мають усі можливості досягнути перемоги у війні та у нових битвах, для цього потрібно об'єктивно оцінювати виклики з боку ворога та здійснити власне оборонне планування.

Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.