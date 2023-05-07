Тривога в Києві та низці областей тривала понад дві години (оновлено)

Моніторингові канали повідомляли про зліт ворожих бомбардувальників

У Києві, а також у більшості українських областей понад дві години лунала повітрана тривога. У столиці небезпека тривала з 22:24 до 01:09.

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Моніторингові канали повідомляли про зліт біля північно-східного кордону ворожих бомбардувальників Ту-22м3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. Також фіксувалися пуски керованих авіаційних бомб та ракет у бік Сумщини.

Мапа тривог виглядала так:

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На Київщині (окрім Києва) о 01:12 знову пролунала повітряна тривога. Також небезпека спостерігається в низці північних, центральних та південних областей.

Мапа тривог станом на 01:17 виглядає так:

Нагадаємо, у ніч на 7 травня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

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До слова, завершилася 437-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, РФ завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.