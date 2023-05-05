ЗСУ чекає потужне посилення: Зеленський підсумував свій візит до Фінляндії та Нідерландів

Володимир Зеленський: «Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави»

Західні партнери передадуть Україні ще більше потужної зброї для захисту своїх території від російських загарбників. Про це повідомив президент України за результатами закордонних візитів до Гельсінки та Гааги. президента Володимира Зеленського партнери нададуть українським військовим ще більше озброєння.

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«Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення», – розповів президент у вечірньому зверненні.

Глава держави також додав, що за результатами переговорів Україна отримала ще більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. «Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави», – зауважив Зеленський.

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Нагадаємо, 4 травня президент Зеленський виступив у Гаазі та зустрівся із королем Нідерландів.

Триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.