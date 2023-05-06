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Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
Ілля та Катя побралися на «Азовсталі», разом пройшли полон
фото: скріншот із відео

Мама Іллі плаче від щастя та досі не може повірити, що чує голос сина

Із полону 6 травня повернули подружжя. Ілля та Катя побралися на «Азовсталі».

Мама Іллі плаче від щастя та досі не може повірити, що чує голос сина. Відео розмови оприлюднив на своїй сторінці очільник МВС Ігор Клименко.

– Ілюшка, це ти?

– Та я, я

– Я не сплю? Ущипни мене!

«Серце завмирає від таких діалогів. Безцінні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила – сила захисників та оборонців!», – написав Клименко.

Нагадаємо, Україна 6 травня повернула додому 45 полонених. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». 

Раніше повідомлялося, що кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас.

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Теги: відео Ігор Клименко полон історія Україна

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