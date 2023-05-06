Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео

Мама Іллі плаче від щастя та досі не може повірити, що чує голос сина

Із полону 6 травня повернули подружжя. Ілля та Катя побралися на «Азовсталі».

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Мама Іллі плаче від щастя та досі не може повірити, що чує голос сина. Відео розмови оприлюднив на своїй сторінці очільник МВС Ігор Клименко.

– Ілюшка, це ти?

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– Та я, я

– Я не сплю? Ущипни мене!

«Серце завмирає від таких діалогів. Безцінні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила – сила захисників та оборонців!», – написав Клименко.

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Нагадаємо, Україна 6 травня повернула додому 45 полонених. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі».

Раніше повідомлялося, що кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас.