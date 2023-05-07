У Миколаєві пролунали вибухи

Мешканцям міста слід перебувати в укриттях відбою сигналу тривоги

У ніч на 7 травня в Миколаєві прогриміли звуки вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, у місті було чутно вже чотири вибухи. Інформація щодо причин та наслідків уточнюється. Кім попередив, що вибухи можуть повторитися.

Зазначимо, що в регіоні триває повітряна тривога. Перебивайте в укриттях до її відбою та зберігайте інформаційну тишу.

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Нагадаємо, що тривогу оголошено через те, що біля північно-східного кордону зафіксовано зліт ворожих бомбардувальників Ту-22м3, які є носіями надзвукових ракет Х-22.

До слова, завершилася 437-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, РФ завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.