Трюдо і його стильні шкарпетки: яку пару прем'єр Канади обрав для візиту в Україну

Джастін Трюдо запам’ятався світу своїм незвичайним аксесуаром

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо – один із найстильніших політиків, адже завжди носить ідеально підібрані і зшиті костюми, які доповнює стильними краватками, запонками і білими сорочками. Але найбільше світу Трюдо все ж запам'ятався іншим своїм незвичайним аксесуаром – яскравими шкарпетками. Вони у прем'єр-міністра бувають з геометричними малюнками, улюбленими персонажами з фільмів, в кольорову смужку і навіть у прапор його країни.

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Така дрібниця, як шкарпетки, змусила весь світ говорити не про заяви Трюдо чи про його політичну діяльність, а про те, в яких шкарпетках він з'явиться на публіці наступного разу, і чи є вони частиною «модної дипломатії».

Яку ж пару обрав Джастін Трюдо для відвідин України 10 червня? Дізнатися про це допоміг спікер парламенту Руслан Стефанчук, котрий опублікував знімки із зустрічі з канадським прем’єром. На ньому можна розгледіти, що Трюдо приїхав до Києва у темно-синіх шкарпетках у тон краватки. Їх прикрашали також блакитні смужки.

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Раніше поява Трюдо у Верховній Раді спровокувала фурор.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом.